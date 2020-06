Hideo Kojima: Death Stranding-Schöpfer arbeitet an einem neuen Konzept

Wie steht es um ein "Death Stranding 2"?

Hideo Kojima hat mal wieder getweetet. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gab er bekannt, dass er an einem neuen Konzept arbeitet. Dabei ließ er einen Blick auf seinen Schreibtisch werfen, der mit möglichen Hinweisen bestückt ist.

Zu sehen ist unter anderem das Artwork eines Raumschiffs oder irgendeines anderen Fluggeräts. Das könnte darauf hindeuten, dass das neue Konzept etwas mit dem Weltraum zu tun hat.

Landungsschiff und Bridges

Interessanterweise kann man auf einem der Vehikel, das als „Landungsschiff“ gekennzeichnet ist, „Bridges“ lesen. Das solltet ihr aber nicht unbedingt als festen Hinweis dafür ansehen, dass Kojima an einer Fortsetzung von „Death Stranding“ arbeitet. Immerhin könnte die Marke „Bridges“ so ziemlich überall auftauchen.



Was kommt nach „Death Stranding“?

„Hier ist meine Art, einen neuen Titel mit Yoji zu entwerfen. Zuerst besprechen wir das Setting für jeden Charakter, den Hintergrund, die Welt, die Farbe, die Eigenschaften, die Rollen, die Bilder, die Ideen und das Stichwort, indem wir per E-Mail zurück&vorwärts gehen. WFH & 20 Min. direkte Diskussion. Meistens Texte über das iPhone“, so Kojima in seinem Tweet.

In einer weiteren Twitter-Botschaft legte er nach: „Ich arbeitete an dem Konzept und hörte dabei ‚Oasis‘ von Kitaro an, das ich kürzlich gekauft habe. Ich (ich hatte früher die Schallplatte) liebe die Illustration von Shusei Nagaoka.“ Gemeint ist damit das Cover des genannten Albums.

Zum Thema

Doch was bedeuten die laufenden Arbeiten am Konzept letztendlich? Entwickler verbringen oft viel Zeit damit, verschiedene Konzepte und Ideen durchzugehen, und manche erblicken nie das Licht der Welt. Das heißt, auch das aktuelle Konzept könnte verworfen werden. Nachfolgend könnt ihr euch die entsprechenden Tweets anschauen:

Here’s my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2020

Working on the concept with listening to “OASIS” by Kitaro I recently bought. I(I used to have the vinyl) Love the illustration by Shusei Nagaoka. pic.twitter.com/hRLyZmnhe5 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 27, 2020

