Silent Hill: Konami hat eine enttäuschende Nachricht für Fans

Nach der Verbreitung zahlreicher Gerüchte und angeblicher Leaks dürfte der eine oder andere Fan ungeduldig auf die Ankündigung eines neuen „Silent Hill“ warten. Die Rede war jüngst gar von zwei Spielen der Reihe, darunter ein Soft-Reboot. Auch wurde berichtet, dass Sony bestrebt ist, zwischen Kojima Productions und Konami zu vermitteln, um den Weg für eine Wiederbelebung von „Silent Hills“ zu ebnen.

Die Gerüchte sind nicht wahr

Falls ihr wirklich auf ein neues „Silent Hill“ hofft, wird das jüngste Statement von Konami eine große Enttäuschung für euch sein. In einer Erklärung, die Rely on Horror vorgelegt wurde, betont das Unternehmen, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Befragt wurde ein nordamerikanischer PR-Vertreter von Konami.

Im Wortlaut erklärte er: „Wir kennen alle Gerüchte und Berichte, können aber bestätigen, dass sie nicht wahr sind. Ich weiß, dass es nicht die Antwort ist, die eure Fans hören möchten.“

Eine solche Antwort wollten sicherlich nicht viele Fans nicht hören. Doch ist die Zukunft der Horror-Serie längst nicht vom Tisch. Denn Pläne können sich ändern oder neu aufgegriffen werden. Der japanische Publisher betonte vor nicht allzu langer Zeit, dass es durchaus Überlegungen gibt, die Serie zurückzubringen.

Die Tür ist noch offen: Und auch der US-PR-Vertreter sorgte für eine Wiederholung dieser Aussagen: „Das heißt nicht, dass wir die Tür zum Franchise komplett schließen. Nur es ist nicht so, wie es berichtet wird.“

Im Moment ist also alles offen, auch wenn sich scheinbar kein „Silent Hill“ in Arbeit befindet – zumindest in der Art und Weise, wie ein solches Projekt in den Gerüchten beschrieben wurde. Doch früher oder später könnte Konami mit einem neuen Teil der Reihe überraschen.

Konami hört sich das Kundenfeedback an

Bereits im vergangenen Januar betonte Konami: „Wir können derzeit noch nichts mitteilen, aber wir hören uns das Kundenfeedback an und überlegen, wie wir den nächsten Titel bereitstellen können“, so ein Vertreter.

+++ Konami: Werden Marken wie Castlevania oder Silent Hill verkauft? Das sagt ein Insider +++

Von „Silent Hill“ haben wir seit 2012 nicht viel Offizielles gehört, nachdem sowohl „Downpour“ als auch das Dungeon-Crawler-Spin-Off „Book of Memories“ veröffentlicht wurden. Es folgte mit „P.T.“ ein spielbarer Teaser für ein damals geplantes Spiel mit dem namen „Silent Hills“. Weiter verfolgt wurden die Pläne zunächst nicht, nachdem Hideo Kojima seinem damaligen Arbeitgeber Konami den Rücken kehrte und „Deth Stranding“ hervorbrachte.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Silent Hill