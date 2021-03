Bethesda Softworks: SEC segnet die Übernahme durch Microsoft ab

Aktuellen Berichten zufolge segnete die US-Behörde United States Securities and Exchange Commission die Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft ab. Damit wurde die nächste wichtige Hürde genommen.

Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft nähert sich dem Abschluss.

Im September des vergangenen Jahres kündigte Microsoft die Übernahme von ZeniMax Media und somit auch von Bethesda Softworks an.

Nachdem bisher noch die Frage im Raum stand, ob die entsprechenden Behörden der rund 7,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme zustimmen werden, haben Microsoft und ZeniMax Media nun die nächste große Hürde genommen. Aktuellen Berichten zufolge segnete die United States Securities and Exchange Commission (kurz: SEC) die Übernahme nun ab und machte damit – zumindest in den USA – den Weg für die Übernahme frei.

Übernahme wird wohl im März abgeschlossen

Bei der United States Securities and Exchange Commission handelt es sich um eine Börsenaufsichtsbehörde, die für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den USA verantwortlich ist und benachrichtigt werden muss, wenn ein Unternehmen in den USA ein anderes Unternehmen erwirbt beziehungsweise die Kontrolle über dieses übernimmt. Da die SEC grünes Licht gab, wird erwartet, dass die Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft noch im März abgeschlossen wird.

Unklar ist aktuell noch, wie die Europäischen Kommission zu der milliardenschweren Übernahme steht. Hier sollte ursprünglich am 5. März 2021 eine Entscheidung getroffen beziehungsweise veröffentlicht werden. Dazu kaum es bisher allerdings nicht. Warum sich die Stellungnahme seitens der Europäischen Kommission verzögert, wurde bisher nicht kommunziert.

Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: GameSpot

