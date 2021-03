Bethesda: Kauf durch Microsoft möglicherweise abgeschlossen

Nachdem die Übernahme von Zenimax Media durch Microsoft in den vergangenen Monaten einer Überprüfung unterzogen wurde, scheint der 7,5-Milliarden-Dollar-Kauf inzwischen in trockenen Tüchern zu sein.

Es scheint, dass Xbox und Bethesda künftig gemeinsame Sache machen können.

Microsoft schnappte sich im vergangenen Jahr ZeniMax Media und somit den Publisher Bethesda, der im Besitz einiger bekannter Marken und Studios ist. Abgeschlossen wurde der 7,5 Milliarden Doller-Kauf zunächst nicht, da auf behördliche Genehmigungen gewartet werden musste. Inzwischen gibt es einen Hinweis darauf, dass der Kauf mittlerweile in trockenen Tüchern sein könnte.

Hinweis im Investor-Portfolio

Providence Equity, der Hauptanteilseigner von ZeniMax Media, hat den Bethesda-Mutterkonzern auf derinzwischen als „zu Geld gemachte“ Investition gelistet. Dieser Eintrag wird als Hinweis darauf angesehen, dass der Deal zustande gekommen sein muss.

Bei Providence Equity werden Investitionen entweder als aktiv oder als realisiert aufgeführt, schreibt Tweaktown. Und wenn eine Investition als „realized“ gelistet wird, bedeutet das, dass der Anteilseigner einen Gewinn machen konnte, indem er die Beteiligung für mehr Geld verkauft hat als sie gekauft wurde.

Umgekehrt bedeutet eine aktive Investition, dass noch kein Gewinn gemacht wurde. Als Teil der Akquisition versprach Microsoft dem Unternehmen Providence Equity eine sechsfache Rendite ihrer ursprünglichen Investition in ZeniMax Media.

Die Fusion wurde von der Europäischen Kommission zuletzt noch als nicht genehmigt gelistet. Allerdings reichte Microsoft bei der SEC eine neue „Notice of Effectiveness“ ein. Diese Mitteilungen werden eingereicht, wenn ein Unternehmen die Kontrolle über ein anderes Unternehmen erlangt – in diesem Fall Microsoft über ZeniMax Media. Offiziell angekündigt wurde die erfolgte Übernahme bislang nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass die Pläne für die Zukunft von Zenimax Media bzw. Bethesda und Microsoft in Kürze enthüllt werden. Von einem Event im März war die Rede. Der Journalist Jeff Grubb von Gamesbeat möchte in diesem Zusammenhang erfahren haben, dass Microsoft nach der finalen Übernahme „im großen Stil“ darüber reden werde. In den kommenden Wochen könnte es demnach spannend werden.

Offen ist weiterhin die Frage, ob PS5-Spieler auf ihrer Plattform langfristig neue Bethesda-Spiele sehen werden. Sollte sich Microsoft dagegen entscheiden, würde das Unternehmen den größten Teil der Spieler daran hindern, auf neue Projekte rund um Marken wie „Doom“ und „The Elder Scrolls“ zuzugreifen. Denn jüngste Zahlen aus Großbritannien verdeutlichen erneut, dass die Sony-Konsolen beim direkten Vergleich mit Microsoft weiterhin die Nase vorne haben.

Allerdings muss die 7,5 Milliarden-Dollar-Investition auch wieder eingespielt werden, wobei die PS5-Installationsbasis behilflich sein könnte. Was meint ihr? Werden PS5-Spieler langfristig mit Bethesda-Games versorgt?

