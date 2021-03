PS5 kaufen: Alternate startet Lotterie gegen Bots

Alternate hat eine Lotterie gestartet, in deren Rahmen ihr die Chance bekommt, eines von zwei unterschiedlichen Bundles zu erwerben. Dabei sollt ihr kreativ sein. Ziel der Aktion ist es, Bots und Scalper außen vor zu lassen.

Die PS5 kam in zwei Editions auf den Markt.

Im Laufe des Vormittags berichteten wir von einem britischen Händler, der die Chance, eine PS5 kaufen zu können, über ein Gewinnspiel verlost. Auch in Deutschland wurde inzwischen eine vergleichbare Aktion gestartet. Sie läuft bei Alternate, wo eine PS5-Lotterie auf euch wartet.

Auf den Aktionsseiten müsst ihr zunächst eure Kontaktdaten hinterlegen und dem Händler außerdem mitteilen, warum ausgerechnet ihr eine PS5 bekommen sollt. Dies kann in Textform erfolgen. Erlaubt sind aber auch eigene YouTube-Videos oder Links zu euren Social Media-Profilen, wo ihr „eure Leidenschaft in Bezug auf den Aktionsartikel in Bildern darstellt“.

Über die Aktion sollen zwei Editions der PS5 verkauft werden. Dazu zählt ein 719 Euro teures Bundle, das neben der Disk-Edition der PS5 jeweils ein Exemplar von „Dirt 5“ und der „Nioh Collection“ sowie einen zweiten DualSense-Controller enthält. Das zweite Bundle umfasst die Digital Edition der PS5 (ohne Disk-Laufwerk), einen zweiten Controller, die PS5-Kamera und 12 Monate PlayStation Plus. Dafür verlangt Alternate 599 Euro.

Mit der Lotterie möchte Alternate gegen Bots und Scalper vorgehen, die nach wie vor ein Problem sind. „Bots sind eine Plage, deshalb wollen wir sicherstellen, dass auch wirklich nur echte GamerInnen eine der begehrten PS5 Konsolen erhalten“, so der Händler. Und weiter: „Wir geben Bots keine Chance.“

Falls das Angebot von Alternate nicht auf euer Interesse stößt, dann könnte es sich lohnen, weitere Händler im Auge zu behalten. Als Beispiele können Amazon, Media Markt und Saturn genannt werden. Momentan erfolgt jedoch bei keinem der verlinkten Händler ein Verkauf.

Veröffentlicht wurde die PS5 am 19. November 2020 in zwei Editions. Dabei handelt es sich einerseits um die 399,99 Euro kostende Digital Edition und auf der anderen Seite um das Disk-Modell zum Preis von 499,99 Euro.

