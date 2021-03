PS5 kaufen: Händler verlost Prioritäts-Pässe – Die perfekte Lösung?

Die PS5 ist nach wie vor Mangelware.

Nach wie vor ist Sony nicht in der Lage, die Nachfrage nach der PS5 zu bedienen. Vielmehr gleicht der Erwerb der Konsole einem Glücksspiel. Ein britischer Händler machte aus der Not eine Tugend, denn der Kauf der PlayStation 5 wurde dort zu einem tatsächlichen Glücksspiel erklärt.

Kunden, die bei Currys in den Besitz der Hardware kommen möchten, können zunächst an einer Verlosung teilnehmen, in deren Rahmen Prioritäts-Pässe für den Kauf einer PS5 ausgeschüttet werden. Die Vergabe der Codes erfolgt nach dem Zufallsprinzip, was die Aktivitäten von Scalpern erschwert. Auch können Kunden zum Zuge kommen, die nicht ständig in der Lage sind, die Shops nach möglichen Verfügbarkeiten zu durchsuchen.

Die Teilnahme an der Verlosung ist an ein paar Bedingungen geknüpft. Interessierte Kunden müssen sich mit den vollständigen Adressdaten und einer eMail-Adresse registrieren. Currys weist darauf hin, dass pro Person nur eine Registrierung möglich ist. Auch sollen die Teilnehmer mindestens 16 Jahre alt sein.

„Wir wählen zufällig glückliche Teilnehmer aus und senden ihnen einen Priority Pass per E-Mail. Dieser enthält einen eindeutigen PS5-Kaufcode sowie Details zum örtlichen Currys PC World-Store, in dem sie die PS5 kaufen können“, so der Händler. Zu beachten ist: Die PS5-Pässe sind nur 72 Stunden lang gültig und teilnehmen können ausschließlich Kunden aus Großbritannien.

Während Interessenten aus Deutschland außen vor bleiben, klingt der Ansatz des Händlers durchaus praktikabel. Scalper und Co sorgen seit Monaten dafür, dass die wenigen Bestände bei Händlern oft wenige Minuten nach der Freischaltung des Verkaufs vergriffen sind. Reguläre Kunden gehen nicht selten leer aus.

Seit dem Launch der PS5 tauchte die Sony-Konsole regelmäßig bei deutschen Händlern auf. Doch stets waren entweder die Systeme schnell überlastet oder die Bestände unmittelbar vergriffen. Angeblich soll es in dieser Woche bei Amazon wieder losgehen.

Sony geht davon aus, dass sich die Liefersituation im zweiten Halbjahr weiter verbessern wird. Ob zum Weihnachtsgeschäft 2021 genügend Konsolen in den Regalen der Händler verweilen werden, ist allerdings offen.

Veröffentlicht wurde die PS5 am 19. November 2020 in zwei Editions. Dabei handelt es sich einerseits um die 399,99 Euro kostende Digital Edition und auf der anderen Seite um das Disk-Modell zum Preis von 499,99 Euro.

