Necromunda Hired Gun: Neuer Shooter im Warhammer 40K-Universum geleakt

"Necromunda: Hired Gun" erscheint wohl 2021.

In den vergangenen Monaten war der Xbox Store immer wieder für Leaks von bisher nicht offiziell angekündigten Titeln zu haben. Dieses Mal traf es „Necromunda: Hired Gun“.

Hierbei haben wir es mit einem First-Person-Shooter im Universum von „Warhammer 40.000“ zu tun, der bei den Streum On Studios entsteht und in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive veröffentlicht wird. Als Releasetermin für die Xbox One und die Xbox Series X/S wird der 1. Juni 2021 angegeben. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass auch die PlayStation 4, die PlayStation 5 und der PC mit „Necromunda: Hired Gun“ versorgt werden.

Schlüpft in die Rolle eines gnadenlosen Söldners

In der offiziellen Produktbeschreibung wird „Necromunda: Hired Gun“ als ein rasanter Indie-Shooter beschrieben, in dem ihr an der Seite eures treuen Cyber-Mastiffs in die Schlacht zieht und euch als Söldner einen Namen macht. „Navigiere dich in der blutigen Welt von Necromunda durch einen Ozean von Verbrechen und Korruption“, heißt es weiter.

„Das Geld ist gut, der Hund ist treu und die Waffe ist zuverlässig – aber können Sie die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein brutaler und aufregender Indie-FPS, der in den dunkelsten Gegenden von Warhammer 40.000, der berüchtigten Bienenstockstadt, stattfindet.“

„Beseitigen Sie für den richtigen Preis die berüchtigtsten Gangster und Mutanten. Ihre Waffenkammer ist ein weitläufiges Arsenal. Sie können Ihren Körper mit einem Dutzend anpassbarer Augmentationen verbessern, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Darüber hinaus kann dein Cyber-Mastiff Feinde für dich aufspüren und tüten, während dein Greifhaken ein schnelles und agiles Durchqueren der massiven Umgebungen ermöglicht“, so die Produktbeschreibung abschließend.

Anbei die ersten Screenshots zu „Necromunda: Hired Gun“.

