Deathloop: Sequel möglich, aber kein Cliffhanger-Ende

Zieht "Deathloop" einen Nachfolger nach sich. Womöglich. Doch die Geschichte des ersten Teils wird in sich geschlossen sein. Cliffhanger bleiben außen vor, versichert der Game-Director Dinga Bakaba.

"Deathloop" wird unter anderem als Deluxe Edition verkauft.

Arkane schließt es nicht aus, das Universum von „Deathloop“ zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufzugreifen, sodass ein Nachfolger oder ein Spin-Off im Bereich des Möglichen sind.

Ende ohne Cliffhanger

Zwar ist noch offen, ob „Deathloop“ ein kommerzieller Erfolg wird. Doch stellt sich die Frage, wie sich ein mögliches Sequel auf die Geschichte auswirken könnte.

In einem Interview mit Press Start erklärte der „Deathloop“-Game-Director Dinga Bakaba in diesem Zusammenhang, dass Arkane zwar nicht abgeneigt ist, das Universum auszubauen, das aktuelle Spiel selbst aber eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt und nicht mit einem Cliffhanger endet, der eine Fortsetzung schmackhaft machen soll.

„Es gibt immer mehr Geschichten zu erzählen, aber gleichzeitig ist es als eine in sich geschlossene Sache gedacht“, so Bakaba. „Da es um das Thema Fortsetzung geht, denke ich, dass es passend ist, dass diese Geschichte einen Anfang und ein Ende hat. Wir wollen vielleicht Dinge in der Zukunft erforschen, aber die Geschichte endet nicht mit einem Cliffhanger.“

„Deathloop“ kommt am 21. Mai 2021 für PS5 und PC auf den Markt. Das Spiel wird für mindestens ein Jahr PlayStation-Konsolenexklusiv sein. Danach dürfte es in den Xbox Game Pass wandern.

Nachfolgend erfahrt ihr mehr zu Deathloop:

Auf der PS5 profitiert „Deathloop“ von den besonderen Features des DualSense-Controllers. Laut Hersteller wird sich jede Waffe in euren Händen anders anfühlen. Auch beim Nachladeverhalten oder beim Aufschlag auf ihr Ziel machen sich die Waffen unterschiedlich bemerkbar. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

