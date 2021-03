BioWare: Der Anthem-Director verabschiedet sich

Einen Monat nachdem die Überarbeitung von "Anthem" eingestellt wurde, verlässt der Director das Unternehmen.

Über Twitter verkündete Jonathan Warner, der Director des Online-Actiontitels „Anthem“, dass er BioWare mit sofortiger Wirkung verlässt. Als Grund gab er an, dass er sich neuen Projekten widmen möchte.

Auf Deutsch übersetzt schrieb er Folgendes: „So, heute ist mein letzter Tag bei BioWare, ich ziehe weiter, um neue Dinge anzugehen. BioWare war für fast 10 Jahre die Heimat meines dankbaren Herzens und ich möchte ihnen alles Gute wünschen. Dragon Age, Mass Effect und Star Wars: The Old Republic sind in guten Händen und ich kann es nicht erwarten, sie von der anderen Seite des Bildschirms zu spielen.“

Nachdem im vergangenen Monat ans Licht kam, dass die Überarbeitung des RPG-lastigen Shooters eingestellt wird, ist Warners Abgang nicht besonders überraschend. Zwar steht „Anthem“ den Spielern weiterhin zur Verfügung und wird auch mit Updates unterstützt, doch die Entwickler von BioWare möchten sich wohl auf andere Spielemarken konzentrieren.

Neben „Anthem“ war Warner als Producer bei „Mass Effect 3“ und Game Director bei „Mass Effect: Andromeda“ am Werk. Im Mai 2019 wurde er außerdem zum Stabschef ernannt.

Woran BioWare im Moment arbeitet

In absehbarer Zeit könnt ihr von BioWare die „Mass Effect: Legendary Edition“ erwarten, die am 14. Mai dieses Jahres für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll. Darin enthalten sind die ersten drei Ableger der Science-Fiction-Spielereihe in überarbeiteter Form. „Dragon Age 4“ befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, jedoch befindet sich noch kein Release-Datum in Aussicht.

