DiRT 5: Update 4.00 und Uproar Content Pack angekündigt

Mit dem "Uproar Content Pack" kommen weitere Rennboliden in das Spiel.

Besitzer von „DiRT 5“ erhalten am 30. März 2021 neue Inhalte. An diesem Tag werden das „Uproar Content Pack“ und das Update 4.00 veröffentlicht. Laut Codemasters erwarten euch neue Autos, Events, Gegenstände und weiterer Content, darunter kostenlose Inhalte für alle Spieler und exklusive Erweiterungen für Besitzer der „Amplified Edition“ und des Year One Upgrades.

Das Uproar Content Pack

Mit dem „Uproar Content Pack“ werden vier Fahrzeuge in den Racer gebracht, die schon in „DiRT Showdown“ einen Auftritt hatten. Dazu zählen folgende Autos:

Duke Coupe (Rally GT)

Jackson Eulogy (Classic Rally)

Zenden Cup (Rally Cross)

Jackson Adventurer (Unlimited)

Jedes der vier Autos taucht in einer neuen Reihe von 25 Karriere-Events auf. Sie sind in der Option „Uproar“ in der Karriere verfügbar. Jedes Event findet entweder bei Nacht statt oder bietet dynamisch wechselnde Wetterbedingungen, die Nachtrennen einschließen. Die 25 Events führen euch quer über den Globus und lassen euch Rennszenarien in New York, Nepal, Italien und Südafrika erleben.

Neue Sponsoren

Mit dem „Uproar Content Pack“ werden zwei Sponsoren in den Karrieremodus integriert: PUMA und OffRoad Xtreme. Seid ihr bei diesen Sponsoren unter Vertrag, könnt ihr in bestimmten Events neue Gegenstände freizuschalten, darunter einzigartige Lackierungen, Spielerprofil-Optionen und individuelle Lackierungsmuster.

Außerdem werden neue Achievements/Trophäen in „DiRT 5“ hinzugefügt. Mit dem Update 4.00 entdeckt ihr Achievements/Trophäen, die mit dem Spielen der Uproar-Karriere und der kürzlich veröffentlichten Energy-Karriere verbunden sind. Falls ihr die zuletzt genannten Events bereits gespielt und die Anforderungen erfüllt habt, kommt es zu einer automatischen Freischaltung.

Das „Uproar Content Pack“ wird für Spieler, die die „Amplified Edition“ oder das Year One Upgrade besitzen, automatisch integriert. Für alle anderen Spieler wird das Pack in den digitalen Stores zum Preis 11,49 Euro erhältlich sein. Die Veröffentlichung erfolgt am 30. März 2021 für PlayStation, Xbox und PC. Stadia-Spieler müssen etwas länger warten. Nachfolgend nochmals eine Übersicht:

Inhalt der Amplified Edition/Year One Upgrades bzw. separat erhältlich

Vier Autos: Duke Coupe, Jackson Adventurer, Jackson Eulogy, Zenden Cup

25 Karriere-Events im neuen „Uproar“-Karriere-Kapitel, mit verbundenen Achievements/Trophäen

Zwei Sponsoren: PUMA und OffRoad Xtreme

Belohnungen für die Karriereanpassung: Lackierungen, Aufkleber, Schlüsselbänder und mehr

Kostenlose Inhalte mit Update 4.00

Auch mit dem Update 4.00 von „DiRT 5“ kommen neue Inhalte in das Spiel. Für sie muss nichts bezahlt werden. Mit dabei sind 20 neue Gegenstände für die Playgrounds, darunter Feuerwerk, neue Varianten von Checkpoints, Loops und Sprüngen sowie ein mehrfarbiger Discoboden für Gymkhana-Spin-Zonen.

Die Nachtoptionen für Italien und Arizona werden zusammen mit den bestehenden Nachtbedingungen für das Kapstadt-Stadion hinzugefügt, um die After Dark-Gegenstände optimal zu nutzen.

Hinzu kommen weitere klassische, offizielle Lackierungen. In jedem Spielmodus können die Lackierungen von vier Offroad-Legenden ausgewählt werden: BMW M1 Procar, Subaru WRX STI RX Supercar, Subaru Impreza S4 Rally und Mitsubishi Lancer Evolution VI.

Ebenfalls werden Lobbys zu den Online-Optionen des Spiels hinzugefügt, was es Spielern ermöglicht, eine eigene Renn-Lobby zu erstellen und mit Freunden per Einladung zu spielen. Ihr könnt die Lobby anpassen, indem ihr den Rennort, die Fahrzeugklasse, die Rennlänge und die Wetterbedingungen auswählt.

Nachfolgend erfahrt ihr mehr über DiRT 5″:

Hinzukommt mit dem Update 5.00 ein Bereich, in dem die Spieler ihre Spielprofilstatistiken einsehen können, einschließlich der insgesamt gefahrenen Kilometer und der insgesamt absolvierten Rennen. Im Playgrounds-Modus gesellt sich wiederum eine neue Funktion hinzu, die Spielern die Möglichkeit gibt, die besten Kreationen zu finden und die besten Designer zu belohnen: Verified Creators. Sie werden vom „DiRT 5“-Team ausgewählt und mit einem Häkchen versehen.

Den Abschluss des Updates 4.00 für „DiRT 5“ bilden verschiedene technische Verbesserungen und Korrekturen, „um die Spielleistung auf allen Plattformen weiter zu verbessern“.

Update 4.00, kostenlos für alle Spieler

After Dark Playgrounds-Gegenstände

Nachtoptionen für alle Playgrounds-Standorte

Maßgeschneiderte Lackierungen für BMW M1 Procar, Subaru WRX STI RX Supercar, Subaru Impreza S4 Rally und Mitsubishi Lancer Evolution VI

Von der Community geforderte Ergänzungen, einschließlich privater Lobbys und verifizierter Ersteller

Optische und technische Korrekturen/Verbesserungen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DiRT 5