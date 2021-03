Ratchet & Clank: PS5-Upgrade zum Download bereit

"Ratchet & Clank" wird für die PlayStation 5 aufpoliert.

Update: Das ging schnell. Das Gratis-Upgrade steht bereits zum Download bereit. Darauf verweisen die Entwickler in einem Tweet:

31Im Rahmen der „Play at Home“-Initiative von Sony Interactive Entertainment habt ihr noch bis zum morgigen Mittwoch die Möglichkeit, den PlayStation 4-exklusiven Action-Plattformer „Ratchet & Clank“ kostenlos herunterzuladen und zu spielen.

Passend dazu kündigten die verantwortlichen Entwickler von Insomniac Games an, dass sich das Studio des Titels noch einmal annehmen und diesen im kommenden Monat mit einem PlayStation 5-Upgrade versehen wird. Durch dieses kann „Ratchet & Clank“ auf Sonys neuer Konsole in 60 Bildern die Sekunde gespielt werden. Ob noch weitere Verbesserungen geboten werden, wurde nicht verraten.

Auch einen handfesten Termin nannte Insomniac Games bisher leider nicht. „Ratchet & Clank“ wurde im Jahr 2016 für die PlayStation 4 veröffentlicht und erzählt die Geschichte des ungleichen Duos Ratchet und Clank. Während es den Trupp auf eine Reise quer durch das Universum verschlägt, wird näher auf die Hintergründe beziehungsweise die Ursprünge der beiden unfreiwilligen Helden eingegangen.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Neuer Trailer enthüllt Release-Termin

„Klassisches Gameplay, verbessert für die aktuelle Generation – erlebe eine frische, tiefer gehende Story mit noch mehr Action, neuen Bosskämpfen, spektakulärer Grafik und brillanten Sprechern aus dem 2016 erscheinenden Animationsfilm Ratchet & Clank“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Derzeit arbeitet Insomniac Games unter anderem an „Ratchet & Clank: Rift Apart“, das ab dem 11. Juni 2021 für die PlayStation 5 erhältlich sein wird.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021