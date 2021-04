MLB The Show 21: Die Legenden des Sports im neuen Trailer

Kurz vor dem Release zeigt sich die Baseball-Simulation "MLB The Show 21" in einem neuen Trailer. In diesem dreht sich alles um die Legenden des Baseball-Sports.

"MLB The Show 21" erscheint im April 2021.

Mit „MLB The Show 2021“ geht die vor allem in den USA ungemein populäre Baseball-Serie in wenigen Wochen in die nächste Runde.

Um den Fans die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellten die Sony San Diego Studios einen frischen Trailer zu „MLB The Show 21“ bereit. In diesem dreht sich alles um die bekanntesten Legenden des Baseball-Sports. Darunter illustre Namen wie Babe Ruth oder Prince Fielder. Den besagten Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Exklusive Neuerungen auf den Next-Gen-Konsolen

„MLB The Show 21“ erscheint für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 und wird auf den Konsolen der neuen Generation mit exklusiven Neuerungen aufwarten. Zu diesen gehört zum einen eine Darstellung in der nativen 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde. Ebenfalls nur auf den neuen Konsolen wird der Stadium-Editor zur Verfügung stehen.

Mit dem Editor wird es euch ermöglicht, komplett eigene Stadien zu erschaffen. Offiziellen Angaben zufolge werden auch ausgefallene und komplett verrückte Kreationen möglich sein. „MLB The Show 21“ wird hierzulande ab dem 20. April 2021 erhältlich sein.

Weitere Details und Eindrücke zur Baseball-Simulation findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

