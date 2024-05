Nach Studio-Schließung: Tango-Gameworks-Hit mit 80 Prozent Rabatt

Erst vor Kurzem erschütterte eine Meldung die gesamte Gaming-Branche: Microsoft gab das Aus für mehrere Bethesda-Studios bekannt. Neben Arkane Austin muss auch der ikonische Entwickler Tango Gameworks seine Pforten schließen. Eine bittere Nachricht für alle Fans, die jetzt zumindest ein kleines Trostpflaster erhalten.

2017 veröffentlichte Tango Gameworks das Horrorspiel „The Evil Within 2“ für die PS4 und somit den Nachfolger eines sehr erfolgreichen PlayStation-Hits. Dabei dreht sich alles um Detective Sebastian Castellanos, der seine eigentlich totgeglaubte Tochter retten will und sich zu diesem Zweck in die Alptraumwelten des STEM begibt. Düstere Schauplätze und eine bedrückende Atmosphäre sind die Markenzeichen dieses Spiels.

Der Mix aus Horror und Erkundung inklusive eines umfangreichen Waffenarsenals kam seinerzeit sowohl bei den Fans als auch bei der Fachpresse gut an. Beim Onlineportal des Review-Aggregators Metacritic.com kommt „The Evil Within 2“ auf eine Wertung in Höhe von 76 Prozent. Die Fans vergeben sogar 8,5 von maximal zehn Punkten, was die allgemeine Begeisterung nochmals unterstreicht. Genau diesen Hit gibt es nun zum Schnäppchenpreis.

So günstig ist The Evil Within 2 derzeit

Im PlayStation Store findet derzeit ein groß angelegter Sale mit einer Vielzahl attraktiver Deals statt. Bei einem davon steht das Horrorspiel „The Evil Within 2“ von Tango Gameworks im Fokus. Aktuell gibt es einen Rabatt in Höhe von 80 Prozent, somit kostet der Titel gerade mal 7,99 anstatt 39,99 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus Extra können übrigens ohne zusätzliche Kosten auf das Spiel zugreifen, es ist in der „Flatrate“ enthalten.

Allzu lange sollten die Gaming-Fans jedoch übrigens nicht mit der Schnäppchenjagd im PlayStation Store warten, denn die Aktion ist zeitlich beschränkt. Bis zum 23. Mai 2024 um 0:59 Uhr gilt das Angebot, danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

