Returnal: Gameplay-Video erläutert 11 wissenswerte Dinge

"Returnal" kommt Ende April 2021 auf den Markt.

Via PlayStation Access wurde ein neues Video zu „Returnal“ veröffentlicht. Es liefert weitere Einblicke in das Spielgeschehen und soll ein Vorgeschmack darauf geben, was euch in zwei Wochen nach dem Launch des Titels erwartet.

11 Dinge, die ihr wissen solltet

Im Video werden elf Dinge angesprochen, die ihr über „Returnal“ wissen solltet. Dazu zählen allerdings viele Details, die euch schon geläufig sein dürften. Der erste Punkt widmet sich beispielsweise der zuständigen Spieleschmiede, bei der es sich bekanntlich um Housmarque handelt. Thematisiert wird dabei nicht zuletzt die Arcade-Erfahrung des Unternehmens.

Im weiteren Verlauf wird die Handlung von „Returnal“ angesprochen, darunter das mysteriöse Signal auf dem Alienplaneten. Auch die Schleifen des Spiels sind ein großes Thema. So beißt die Protagonistin im Verlauf von „Returnal“ regelmäßig ins Gras und ein neuer Anlauf beginnt, allerdings mit einem veränderten Planeten, der – so wird es im sechsten Punkt erklärt – verschiedene Biome offenbart. Sie alle verfügen über ganz eigene Umgebungen und Gegner.

Weitere Bestandteile des Videos zu „Returnal“ sind die Upgrades und Fähigkeiten, die Geschehnisse auf dem Planeten und ein mysteriöses Haus. Präsentiert wird das Ganze mithilfe umfangreicher Gameplay-Ausschnitte.

Hier erfahrt ihr mehr zu Returnal:

Sony und Housemarque versprechen mit „Returnal“ eine „mysteriöse Geschichte, einen bombastischen 3D-Sound, superschnelle Ladezeiten und taktiles haptisches Feedback“. Erleben könnt ihr das Ganze schon bald: „Returnal“ ist ab dem 30. April 2021 exklusiv für die PS5 verfügbar. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Video mit Spielszenen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Returnal