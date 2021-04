"Assassin’s Creed 4: Black Flag-Sequel bestätigt & weitere Ableger angekündigt"

Ubisoft arbeitet derzeit an verschiedenen neuen "Assassin's Creed"-Geschichten.

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs seiner „Assassin’s Creed“-Marke ist Ubisoft seit Jahren bestrebt, das Franchise in verschiedenen Medien auszubauen. Neben einigen Filmen erschienen bisher beispielsweise ebenfalls diverse Comics, Manga und Romane, die das Universum erweitern. Nun bestätigte das Unternehmen eine Fortsetzung von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ sowie einige weitere neue Ableger.

Assassin’s Creed 4: Black Flag-Sequel setzt nach Ende des Spiels an

Wer sich jetzt auf ein neues Videospiel-Abenteuer mit Edward Kenway gefreut hat, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Bei der noch namenlosen Fortsetzung handelt es sich, wie zwei Verantwortliche des Franchise gegenüber Eurogamer verrieten, um einen koreanischen Webtoon, also einen animierten Comic. Gegenwärtig befindet sich das Projekt allerdings noch in einem sehr frühen Stadium und alle Beteiligten seien noch fleißig mit der Entwicklung und Ausarbeitung des Sequels beschäftigt.

Wie Aymar Azaïzia, der Transmedia Director des „Assassin’s Creed“-Franchise, ausführt, würde die Story der Fortsetzung voraussichtlich nach dem Ende des Spiels ansetzen. In welchem Jahr sich die Geschichte genau ereignen wird, ist hingegen noch unsicher, da die Macher zunächst noch umfangreiche „historische Nachforschungen“ anstellen wollen, „um sicherzustellen, dass wir ein paar nette und interessante Charaktere haben.“

Wie Azaïzia weiterhin ausführt, würden viele Leute bei Edward Kenway vergessen, dass er in „Black Flag“ eigentlich gar kein Assassine ist, sondern sich lediglich als ein solcher ausgibt. Erst am Ende des Abenteuers beginnt er, das Kredo des Ordens anzunehmen und Interesse daran zu zeigen, sich der Assassinen-Bruderschaft anzuschließen.

Assassin’s Creed: Weitere Ableger in Arbeit

Darüber hinaus dürfen sich „Assassin’s Creed“-Fans jedoch noch auf weitere kommende Geschichten freuen. Diese sollen fortan in drei Kategorien unterteilt sein:

Chronicles: Bereits bekannte Assassinen erleben neue Geschichten.

Bereits bekannte Assassinen erleben neue Geschichten. Classics: Es werden bereits bekannte Geschichten aus den Spielen adaptiert.

Es werden bereits bekannte Geschichten aus den Spielen adaptiert. Originals: Brandneue Charaktere und Schauplätze im „AC“-Universum.

Neben der zuvor erwähnten Fortsetzung zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“, die dem Chronicles-Bereich zugeordnet werden kann, arbeitet Ubisoft gegenwärtig noch an diesen weiteren Geschichten, die als Comic oder Roman erscheinen sollen:

„Assassin’s Creed: Blood Brothers“: Dies ist die Übersetzung des chinesisch sprachigen Manhua (Comic) zu „Assassin’s Creed Valhalla“.

„Assassin’s Creed Dynasty“: Übersetzung eines chinesischen Web-Manhua, dessen Story im Jahr 755 n. Chr. angesiedelt ist, also zu der Zeit, als die Tang-Dynastie zusammenbrach.

„Assassin’s Creed Fragments“: Eine französische Romanreihe, die sich primär an junge Erwachsene richtet. Im Fokus stehen verschiedene Geschwisterpaare in Japan („Die Klinge des Aizu“; 19. Jahrhundert), Schottland („Kinder der Highlands“; 13. Jahrhundert) und Frankreich („Hexen des Landes“; 17. Jahrhundert).

„Assassin’s Creed: The Jade Seal Collection“: Eine zehn Bände umfassende Romanreihe, die die Geschichte Chinas vom 4. bis zum 17. Jahrhundert durch die Augen des „Assassin’s Creed“-Franchise beleuchtet.

„Assassin’s Creed: The Ming Storm“: Hierbei handelt es sich um die Übersetzung eines chinesischen Romans, in dem die aus „Assassin’s Creed Chronicles: China“ und „Assassin’s Creed: Embers“ bekannte Kriegerin Shao Jun erneut die Hauptrolle spielt.

„Assassin’s Creed: Turbulence in the Ming Dynasty“: Eine chinesische Audio-Serie, in deren Zentrum ebenfalls Shao Jun steht.

„Assassin’s Creed Valhalla“: Eine Graphic Novel, deren Geschichte zur gleichen Zeit spielen soll wie die des jüngsten „AC“-Videospiels.

Ob all diese neuen „Assassin’s Creed“-Geschichten auch in Deutschland veröffentlicht werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

