Mortal Kombat Film: Die ersten 7 Minuten im Video

Auf HBO Max startet der Film schon am Freitag.

Warner Bros. hat in den Abendstunden die ersten sieben Minuten des kommenden „Mortal Kombat“-Films veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den Clip im unten eingebetteten Twitter-Stream.

Der Film wird von Simon McQuoid, der sein Regiedebüt gibt, inszeniert und von James Wan (Aquaman), Todd Garner (Into the Storm), E. Bennett Walsh (The Amazing Spider-Man 2) und McQuoid produziert.

In den Hauptrollen sind Film-, TV- und Kampfsporttalente zu sehen, darunter Lewis Tan (Deadpool 2) als Cole Young, Jessica McNamee (The Meg) als Sonya Blade, Josh Lawson (Bombshell) als Kano, Tadanobu Asano (Midway) als Lord Raiden, Mehcad Brooks (Supergirl) als Jackson Briggs, Ludi Lin (Aquaman) als Liu Kang, Chin Han (Skyscraper) als Shang Tsung, Joe Taslim (Star Trek Beyond) als Bi-Han und Sub-Zero, und Hiroyuki Sanada (Skyscraper) als Hanzo Hasashi und Scorpion.

Nachdem der ursprüngliche „Mortal Kombat“-Film von den Kritikern schlecht aufgenommen wurde, spielte er nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1995 weltweit über 120 Millionen Dollar ein. Die 1997 veröffentlichte Fortsetzung „Mortal Kombat Annihilation“ kam auf 50 Millionen Dollar.

Mehr zu Mortal Kombat:

Auch hierzulande bereiten sich die Macher auf die Veröffentlichung von „Mortal Kombat“ vor. Eine FSK-18-Freigabe gibt es bereits. Und die Pläne sehen vor, dass der Streifen am 6. Mai 2021 an den Start geht. Allerdings ist zu bezweifeln, dass die Kinos zu diesem Zeitpunkt wieder besucht werden können.

Details zur Handlung des „Mortal Kombat“-Films halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021