Focus Home Interactive: Übernimmt die Streum On Studios – Weitere Studiokäufe geplant

Im aktuellen Finanzbericht kündigte der Publisher Focus Home Interactive die Übernahme der Streum On Studios an. Aktuell arbeitet das französische Studio an "Necromunda: Hired Gun".

Im Rahmen des aktuellen Finanzberichts kündigte der auf AA-Produktionen spezialisierte Publisher Focus Home Interactive die Übernahme eines weiteren Studios an.

Dieses Mal sicherte sich das Unternehmen die französischen Streum On Studios, die in der Vergangenheit für Projekte wie „E.Y.E: Divine Cybermancy“ oder „Space Hulk: Deathwing“ verantwortlich waren und derzeit am Fantasy-Shooter „Necromunda: Hired Gun“ arbeiten. Bei der Übernahme der Streum On Studios wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen befindet sich Focus Home Interactive in aktiven Gesprächen mit weiteren Übernahmekandidaten. Namen wurden hier jedoch nicht genannt.

Drei große Ankündigungen im Jahr 2021

Weiter heißt es, dass Focus Home Interactive im vergangenen Geschäftsjahr ein Rekordjahr feierte und den Umsatz um 20 Prozent auf 171 Millionen Euro steigern konnte. Um an dieses erfreuliche Ergebnis anzuknüpfen, wird Focus Home Interactive in diesem Jahr nicht nur bereits angekündigte Titel wie „Hood: Outlaws & Legends“, „Warhammer Age of Sigmar: StormGround“ oder das eingangs erwähnte „Necromunda: Hired Gun“ veröffentlichen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen im Kalenderjahr die Ankündigung von drei großen Titeln, die auf Events wie der E3 2021 oder den Game Awards 2021 vorgenommen werden sollen. Zudem dürfen sich Spieler von Titeln wie „SnowRunner“, „GreedFall“ und „Insurgency: Sandstorm“ in den nächsten Monaten auf neue Inhalte freuen.

