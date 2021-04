Fortnite: PS4-Version bringt den meisten Umsatz

Sony und Epic Games arbeiten recht eng zusammen.

„Fortnite“ ist für Epic Games eine wahre Goldgrube. Doch eine Plattform sticht dabei besonders hervor. Es ist die PlayStation 4, die in den vergangenen Jahren der größte Umsatztreiber war.

PS4-Spieler haben den größten Anteil

Gerichtsdokumente, die im Vorfeld des Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple veröffentlicht wurden, machen deutlich, dass über die PlayStation 4 von März 2018 bis Juli 2020 ganze 46,8 Prozent der Gesamteinnahmen von „Fortnite“ generiert wurden. Damit sorgten die Spieler auf der Sony-Konsole für fast die Hälfte des gesamten Umsatzes. Mittlerweile dürfte eine leichte Verschiebung auf die PS5 erfolgt sein.

Die Xbox One lag mit einem Umsatzanteil von nur 27,5 Prozent an zweiter Stelle, was zeigt, dass Sonys Last-Gen-Plattform auf dem Höhepunkt der Popularität von „Fortnite“ die Statistiken unangefochten dominieren konnte.

Der Anteil von iOS an den Gesamteinnahmen ist mit nur 7 Prozent ziemlich niedrig, was im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic eine ziemlich wichtige Zahl sein wird. Sie dürfte in den vergangenen Monaten nochmals geschrumpft sein, da „Fortnite“ aus dem App Store geworfen wurde, nachdem Epic den Versuch unternahm, Apples dreißigprozentige Plattformgebühr zu umgehen.

Im Jahr 2019 verdiente Epic Games mit „Fortnite“ ganze 1,8 Milliarden Dollar. Und die Tatsache, dass ein Großteil davon von PlayStation kam, verdeutlicht, warum Epic Games und Sony in den vergangenen Monaten noch enger zusammenrückten. Beispielsweise investierte Sony erheblich in den Spielentwickler.

Und diese Kooperation trug schon häufiger Früchte. So wurde beispielsweise die aus „Horizon Zero Dawn“ bekannte Aloy als neue Heldin in „Fortnite“ aufgenommen. Sie brachte exklusive Herausforderungen mit sich. Details zu diesem Thema findet ihr in dieser Meldung.

