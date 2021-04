State of Play: PS5-Ausgabe mit Ratchet & Clank Rift Apart heute im Livestream

Eine neue State of Play-Ausgabe mit "Ratchet & Clank: Rift Apart" steht bevor. Anschauen könnt ihr euch das Event heute ab 23 Uhr im Livestram.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" steht heute im Fokus.

Sonys State of Play-Format geht heute in eine neue Runde. Die neue Folge wird in der kommenden Nacht ausgestrahlt und kann ab 23 Uhr live verfolgt werden. Den entsprechenden Player haben wir weiter unten eingebettet.

Ratchet & Clank: Rift Apart im Fokus

Auch ein Teil der Inhalte wurde bereits bestätigt. So wird der Schwerpunkt der Sendung hauptsächlich auf Spielen für die PlayStation 5 liegen. Wie Sony kürzlich auf dem PlayStation-Blog bekannt gab, können sich die Zuschauer auf Neuigkeiten rund um „Ratchet & Clank: Rift Apart“ einstellen. Der Titel erscheint im Juni für die PlayStation 5.

Laut Sony wird das Abenteuer in der bevorstehenden State of Play-Folge „eine herausragende Rolle spielen“. Mehr als 15 Minuten an neuen Spielszenen warten auf die Spieler. Als kleinen Vorgeschmack lieferte der Publisher einen neuen Gameplay-Trailer, in dem Rivet in den Fokus rückt. Es ist der Lombax-Widerstandskämpfer aus einer anderen Dimension, in der Nefarious alle jagt, was sich ihm in den Weg stellt.

Es ist nicht bekannt, welche Ausschnitte aus „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in der neuen Ausgabe von State of Play vorgestellt werden. Doch erwartet werden kann zumindest, dass neben dem PS5-Abenteuer auch weitere Spiele im Stream präsentiert werden. Sony spricht von zwei Indie-Titeln für PS5 und PS4. Es sollte sich also lohnen, heute Abend einen Blick zu riskieren. Wie erwähnt: Um 23 Uhr unserer Zeit geht es los.

State of Play im Stream

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht und eine neue Geschichte rund um das sympathische Duo erzählen. Dr. Nefarious sorgt im Spiel einmal mehr für Chaos, indem er in die Vergangenheit reist und dort eine alternative Vergangenheit aufsucht, in der seine Pläne nicht von Ratchet und Clank durchkreuzt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu State of Play