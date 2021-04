Returnal: Action-Titel in einem ausführlichen Deep-Dive-Video vorgestellt

"Returnal" ist exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

Mit „Returnal“ veröffentlichten die finnischen Arcade- und Action-Experten von Housemarque heute ihr neuestes Projekt exklusiv für die PlayStation 5.

Nachdem in dieser Woche bereits der offizielle Launch-Trailer zur Verfügung gestellt wurde, stellten Sony Interactive Entertainment und Housemarque passend zum heutigen Release von „Returnal“ ein ausführliches Deep-Dive-Video zum Action-Titel bereit. Dieses bringt es auf eine Länge von rund 28 Minuten und stellt euch das Rogue-like-Abenteuer etwas näher vor.

Von Feuergefechten und Erkundungen

In „Returnal“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Protagonistin und Astronautin Selene, die sich auf einem lebensfeindlichen Planeten wiederfindet. Dort taucht ihr tief in Selenes Psyche ab und seid in einer mysteriösen Zeitschleife gefangen. Jedes Mal, wenn Selene stirbt, wird sie auf geheimnisvolle Art und Weise an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert.

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert „Returnal“ die Rogue-like-Elemente mit packenden Feuergefechten und einer motivierenden Loot-Spirale. Hinzukommen Erkundung, Plattformer-Elementen und eine Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen dafür gesorgt wird, dass im Prinzip kaum ein Durchlauf dem anderen gleicht.

„Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden ‚Nur noch eine Runde‘-Gefühl führt“, heißt es abschließend.

