Final Fantasy VII-2: Tetsuya Nomura äußert sich zum Entwicklungsstand

Die zweite Episode vom "Final Fantasy VII Remake" wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Im heutigen Livestream bezüglich des Mobile-Spiels „The Final Fantasy VII: The First Soldier“ sprach der langjährige Game Designer Tetsuya Nomura über die Entwicklung von „Final Fantasy VII-2“. Dabei handelt es sich um die zweite Episode des mehrteiligen Remakes.

Eine „etwas andere Atmosphäre“

„Die Entwicklung schreitet recht gut voran. Ich würde vielleicht gerne eine richtige Ankündigung machen, wenn der Zeitpunkt richtig ist, aber Cloud läuft durch Mutter Natur. Sie werden eine etwas andere Atmosphäre als im ersten Spiel genießen können… Nun, die Dinge schreiten gut voran, also warten Sie bitte ab. Das nächste Spiel beginnt direkt nach Intergrade, also hoffe ich, dass ihr auch Intergrade spielen könnt“, teilte Nomura mit.

Er bestätigte also, dass die Entwicklung ohne größere Probleme verläuft. Das Spielgefühl soll ein wenig anders sein, als es in der PS4-Version der Fall ist. Die zweite Episode wird direkt an die Handlung der neuen Yuffie-Episode anknüpfen. Daher hofft er, dass sie von so vielen Fans wie möglich gespielt wird.

Einen groben Release-Zeitraum wollte Nomura nicht nennen. Dafür sei es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Sobald wir zu diesem Spiel etwas neues erfahren, werden wir euch schnellstmöglich darüber informieren.

„Final Fantasy VII Intergrade“ erscheint jedenfalls am 1. Juni für die PS5. Ein halbes Jahr später könnte der Titel auch auf anderen Plattformen erscheinen. Darüber könnt ihr euch im oberhalb verlinkten Artikel informieren.

