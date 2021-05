Final Fantasy VII Remake Intergrade: Final-Trailer und Info zur PS5-Zeitexklusivität

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" nähert sich der Veröffentlichung, was mit einem Trailer gefeiert wird. Zudem gibt es eine Angabe zur PS5-(Zeit)Exklusivität.

Ab Juni könnt ihr in das Abenteuer einsteigen.

Square Enix hat während des „Final Fantasy VII: The First Soldier Official Live Stream #0“ den „finalen“ Trailer zu „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen. Der Trailer zeigt einige actionreiche Szenen aus dem Hauptspiel und widmet sich der Episode mit Yuffie.

Mindestens 6 Monate exklusiv

Der heutige Trailer zu „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ gibt ebenfalls einen Ausblick auf die (Zeit)Exklusivität und verdeutlicht, dass das Rollenspiel nicht für immer nur auf der PlayStation 5 vertreten sein muss. Im Kleingedruckten betont Square Enix: „Verfügbar auf PS5 mindestens sechs Monate früher als für jedes andere Format.“

Es könnte also durchaus passieren, dass nach sechs Monaten oder einem längeren Zeitraum mindestens eine weitere Plattform mit einem Exemplar des Titels versorgt wird.

Zudem äußerte sich der Co-Director Tetsuya Nomura zur Entwicklung der nächsten Episode der Remake-Serie: „Die Entwicklung schreitet recht gut voran. Ich würde vielleicht gerne eine richtige Ankündigung machen, wenn der Zeitpunkt reif ist, aber Cloud läuft durch Mutter Natur. Ihr werdet eine etwas andere Atmosphäre als im ersten Spiel genießen können… Nun, die Dinge schreiten gut voran, also wartet bitte ab. Das nächste Spiel beginnt direkt nach Intergrade, also hoffe ich, dass ihr auch Intergrade spielen könnt.“

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ wird am 10. Juni 2021 zunächst exklusiv für die PS5 auf den Markt gebracht. Falls ihr im Besitz der PS4-Version seid (was nicht für die PlayStation Plus-Variante gilt), könnt ihr ein kostenloses PS5-Enhancement-Upgrade herunterladen, mit dem die Grafik- und Gameplay-Verbesserungen auf den PS5-Stand gebracht werden, sofern ihr auf der neuen Konsole spielt.

Die neue Episode mit Yuffie kann von Besitzern der PS4-Version als eigenständiger Download im PlayStation Store gekauft werden. Square Enix schreibt dazu: „PS4-Spieler, die die Upgrade-Möglichkeit nutzen, werden die neue Episode mit Yuffie separat kaufen müssen.“ Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Final-Trailer:

