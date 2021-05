Godfall: Ankündigung für die PS4 wohl nur noch eine Frage der Zeit

Erscheint "Godfall" für die PS4?

Vor wenigen Wochen erreichte uns das Gerücht, dass der Loot-Slasher „Godfall“ aus dem Hause Counterplay Games auf kurz oder lang den Weg auf die PlayStation 4 finden könnte.

Dies ließ zumindest eine entsprechende Alterseinstufung der Pan European Game Information (kurz: PEGI) vermuten, die im vergangenen Monat entdeckt wurde. Neue Nahrung erhältlich die Gerüchteküche aktuell durch das taiwanesische Rating-Board, das die bisher nicht offiziell angekündigte PlayStation 4-Version nun ebenfalls mit einer Alterseinstufung versah.

Eine Entwicklung, die vermuten lässt, dass die PlayStation 4-Version von „Godfall“ schon in Kürze angekündigt werden könnte. Die Entwickler von Counterplay Games selbst wollten sich zu den Gerüchten um eine mögliche Last-Gen-Portierung des Action-Titels bisher nicht äußern. Stattdessen wurde kürzlich lediglich darauf hingewiesen, dass sich das Studio das Feedback der Spieler zu Herzen nehmen und bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigen wird.

„Während wir weiterhin Änderungen basierend auf Ihrem Feedback überwachen und implementieren, war eines sehr klar … Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir daran arbeiten, Matchmaking in Godfall zu implementieren! Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, wenn wir auf die Erweiterung hinarbeiten“, so Counterplay Games.

„Godfall“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

PS4 version of Godfall and Switch version of Call of the Sea have been rated in Taiwan. Both are unannounced.

PS4 version of Godfall was previously rated in Europe: https://t.co/McyjquQWuo pic.twitter.com/fIdNqqhcKu

— Gematsu (@gematsucom) May 6, 2021