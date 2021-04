Godfall: Entwickler bestätigen Arbeiten an einem Matchmaking-System

"Godfall" ist für die PS5 und den PC erhältlich.

Zu den hiesigen Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörte unter anderem der von Counterplay Games entwickelte Loot-Slasher „Godfall“, der allerdings nicht ohne Kritik davon kam.

Vor allem die Tatsache, dass bei „Godfall“ auf ein klassisches Matchmaking-System verzichtet wurde, stieß den Kritikern wie den Spielern gleichermaßen sauer auf. Wie die Macher von Counterplay Games in einer kurzen Mitteilung an die Community bestätigten, hat sich das Studio das Feedback zu Herzen genommen und arbeitet derzeit an einem Matchmaking-System für „Godfall“, mit dem die Suche nach passenden Mitspielern erleichtert werden soll.

Der Haken an der Sache: Bis die Spielersuche offiziell den Weg in „Godfall“ findet, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Einen konkreten Termin spendierte Counterplay Games dem Matchmaking-System bisher zwar nicht, wies im Rahmen der offiziellen Ankündigung allerdings darauf hin, dass weitere Details zu diesem in den nächsten Monaten folgen werden.

Zum Thema: Godfall: Neues Update mit Performance- und Quality of Life-Verbesserungen steht bereit

„Während wir weiterhin Änderungen basierend auf Ihrem Feedback überwachen und implementieren, war eines sehr klar … Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir daran arbeiten, Matchmaking in Godfall zu implementieren! Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, wenn wir auf die Erweiterung hinarbeiten“, heißt es hierzu von offizieller Seite.

„Godfall“ ist für die PlayStation 5 sowie den PC erhältlich.

As we continue to monitor & implement changes based on your feedback, one thing was very clear…. We are excited to announce that we are working toward implementing matchmaking into Godfall! More details will be shared over the coming months as we work toward the expansion! ⚔️ https://t.co/qzebvJwsik

— Godfall (@PlayGodfall) April 7, 2021