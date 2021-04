Godfall: PEGI-Eintrag deutet auf PlayStation 4-Umsetzung hin

Erscheint "Godfall" auch für die PlayStation 4?

Zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörte unter anderem der Loot-Slasher „Godfall“, der bei den Entwicklern von Counterplay Games entstand.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen die Hinweise verdichteten, dass „Godfall“ nach Ablauf eines Exklusiv-Deals zwischen Sony Interactive Entertainment und Counterplay Games den Weg auf die Xbox Series X/S finden wird, machen aktuell Gerüchte um eine mögliche PlayStation 4-Portierung die Runde. Den Stein ins Rollen brachte die Pan European Game Information (kurz: PEGI).

Entwickler arbeiten an einem Matchmaking-System

In der Datenbank der Institution wird „Godfall“ mittlerweile nämlich auch für die PlayStation 4 gelistet. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens der Entwickler von Counterplay Games steht zwar noch aus, allerdings wies das Studio kürzlich noch einmal darauf hin, dass „Godfall“ weiter unterstützt werden soll. Aktuell wird beispielsweise an einem Matchmaking-System gearbeitet, das von den Spielern in der Vergangenheit immer wieder eingefordert wurde.

Zum Thema: Godfall: Entwickler bestätigen Arbeiten an einem Matchmaking-System

„Während wir weiterhin Änderungen basierend auf Ihrem Feedback überwachen und implementieren, war eines sehr klar … Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir daran arbeiten, Matchmaking in Godfall zu implementieren! Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, wenn wir auf die Erweiterung hinarbeiten“, hieß es hierzu.

Somit dürfte auch eine Umsetzung für die PlayStation 4 nicht ganz unrealistisch anmuten. Warten wir die Entwicklung der nächsten Wochen ab.

Quelle: Twisted Voxel

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Godfall