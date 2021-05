PS4 & PS5: Die 20 meistgespielten Titel im April

Mit welchen Titeln die PlayStation-Spieler im April am meisten Zeit verbracht haben, erfahrt ihr in diesem Artikel. Auf den vorderen Plätzen befinden sich ausschließlich Multiplayer-Spiele.

Auch im April dominierten Online-Spiele die Konsolen.

Auf der Webseite PS-Timetracker werden die Spielzeiten von allen erhältlichen PlayStation-Titeln aufgezeichnet. Mit welchen Spielen die Sony-Fraktion im vergangenen Monat am meisten Zeit verbracht hat, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst. In den Klammern steht jeweils die angesammelte Spielzeit. Ausschließlich für die PlayStation verfügbare Spiele haben wir fett markiert.

Die meistgespielten PS4-Spiele

Fortnite (92.043) Call of Duty: Modern Warfare (88.292) Apex Legends ( 77.611) Grand Theft Auto V (74.413) Rocket League (69.718) FIFA 21 (66.289) Call of Duty: Black Ops Cold War (59.550) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (58.690) Minecraft (42.824) Genshin Impact (36.680) Days Gone (34.500) ARK: Survival Evolved (29.885) Dead by Daylight (26.620) Destiny 2 (21.825) Red Dead Redemption 2 (21.531) Overwatch: Origins Edition (20.743) Subnautica (20.274) Horizon Zero Dawn (18.910) NBA 2K21 (12.687) Outriders (12.443)

Die meistgespielten PS5-Spiele

Auf der neuen Sony-Konsole gibt es deutliche Unterschiede:

Call of Duty: Modern Warfare (18.732) Call of Duty: Black Ops Cold War (17.266) FIFA 21 (13.278) Outriders (12.787) Fortnite ( 9.707) Destiny 2 (8.941) Rocket League (8.659) Apex Legends (8.194) Grand Theft Auto V (7.025) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (6.239) Assassin’s Creed Valhalla (6.093) Ghost of Tsushima (4.778) Demon’s Souls (4.431) ARK: Survival Evolved ( 3.776) Overwatch: Origins Edition (3.665) NBA 2K21 (3.580) Genshin Impact (3.492) Days Gone (3.461) NieR Replicant (3.403) MineCraft (3.381)

In beiden Auflistungen dominieren Multiplayer-Titel wie „Call of Duty“, „Fortnite“ oder „FIFA 21“. Rockstars Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ ist auch nach mehr als sieben Jahren in den Top 10 beider Plattformen vertreten. Mit „Days Gone“, „Ghost of Tsushima“ und „Days Gone“ sind auch drei PlayStation-Exclusives enthalten.

Jetzt seid ihr dran: In welchem Spiel habt ihr im April am meisten Zeit verbracht?

