Black Ops Cold War & Warzone: Neues Playlist-Update und offizielle Ankündigung der Actionfilmhelden

Einmal mehr sind neue Playlists für "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" erschienen. Welche Modi könnt ihr in dieser Woche spielen? Des Weiteren wurden die Actionfilmhelden, die zuletzt angedeutet wurden, offiziell bestätigt.

Die Verantwortlichen von Activision, Treyarch und Raven Software haben neue Playlist-Updates für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Darüber hinaus hat man bestätigt, dass zwei der bekanntesten Actionhelden der Filmgeschichte in die Spiele kommen werden.

Zwei bekannte Gesichter nehmen am Krieg teil

Demnach werden John Rambo aus der „Rambo“-Filmreihe und John McClane aus den „Stirb Langsam“-Filmen ab dem 20. Mai 2021 in „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Call of Duty: Warzone“ sowie „Call of Duty: Mobile“ zur Verfügung stehen. Allerdings haben die Verantwortlichen noch keine weiteren Informationen zu den Preisen und Inhalten verraten. Sobald weitere Details nachgereicht werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

In „Call of Duty: Black Ops Cold War“ steht seit dem gestrigen Abend ein neues Playlist-Update zur Verfügung. Damit hat man unter anderem den 12v12-Moshpit hinzugefügt. Somit tümmeln sich bis zu 24 Spieler auf ausgewählten 6v6-Karten. Darunter finden sich Nuketown ’84, Raid, Yamantau, Diesel, Apocalypse, Miami Strike und weitere Karten. Als Spielmodi werden Team Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt und Stellung geboten.

Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – CARV.2-Taktikgewehr und neue Playlists veröffentlicht

Des Weiteren hat man das dritte Feuergefecht-Turnier gestartet, sodass man sich mit einem Partner vier neue, exklusive Belohnungen verdienen kann. Folgende Playlists stehen in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zur Verfügung:

Multiplayer

Feuergefecht-Turnier [NEU]

12v12-Moshpit [NEU] (auch in Hardcore verfügbar)

Partyspiele

Nur Scharfschützen-Moshpit

Nuketown 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Gunfight Blueprints

Face Off (auch in Hardcore verfügbar)

Multi-Team-Moshpit

Zombies

Ausbruch

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

Onslaught Nuketown (PlayStation)

Onslaught Yamantau (PlayStation)

Auch für „Call of Duty: Warzone“ ist eine neue Playlist veröffentlicht worden. Des Weiteren hat Raven Software ein kleines Update bereitgestellt, mit dem man einen Fehler aus dem Spiel entfernt, mit dem man die Gasmaske uneingeschränkt nutzen konnte.

Warzone

Hinzugefügt Verdansk – Mini Royale – Vierer Beutegeld – Blutgeld – Zweier

Entfernt Beutegeld – Dreier Rebirth Island – Mini Royale – Vierer

Bleibt vorerst Reborth Island – Wiederbelebung – Vierer



Some heroes Die Hard. Others draw First Blood. The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021

