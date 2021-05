Genshin Impact: Die Fähigkeiten des neuen Charakters Eula im Trailer vorgestellt

Mit Eula hält am morgigen Dienstag ein neuer spielbarer Charakter Einzug in das Free2Play-Rollenspiel "Genshin Impact". In einem frisch veröffentlichten Trailer werden euch die Fähigkeiten des Neuzugangs etwas näher vorgestellt.

"Genshin Impact" bekommt in dieser Woche einen neuen Charakter spendiert.

In regelmäßigen Abständen wird das kostenlos spielbare Rollenspiel „Genshin Impact“ aus dem Hause miHoYo Games mit neuen Inhalten versehen.

Weiter geht es bereits am morgigen Dienstag, an dem mit Eula ein neuer 5 Sterne-Charakter den Weg in „Genshin Impact“ finden wird. Offiziellen Angaben zufolge setzte Eula im Kampf sowohl auf ihr Talent mit dem Schwert als auch ihre Tanzfähigkeiten. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verrät der neueste Trailer zu „Genshin Impact“, in dem euch Eula etwas genauer vorgestellt wird.

Eine Nachkomme des Lawrence-Clans

Nachdem Eula das Tanzen zunächst im Privaten praktizierte, greift sie nun auch im Kampf auf ihre rhythmischen Bewegungen zurück und kombiniert diese mit präzisen Schwertangriffen zu einem tödlichen Kampfstil. Als Nachkomme des Lawrence-Clans, der Mondstadt seine Herrschaft auferlegte, schließt sich Eula den Rittern von Favonius an, um das Volk endgültig zu befreien.

Zum Thema: Genshin Impact: Die PS5-, PS4 Pro- und die PC-Version im direkten Vergleich

Eulas Hauptvision ist Cryo. Gleichzeitig ist sie auf Claymores spezialisiert und richtet mit diesen im Kampf großen Schaden an. Weitere Details zu den Fähigkeiten von Eula entnehmt ihr dem neuen Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

„Genshin Impact“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

