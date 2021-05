Saints Row The Third Remastered: Release-Termin für PS5 und Xbox Series X/S

"Saints Row: The Third Remastered" erobert in einer angepassten Version die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Der Termin steht fest.

Auf den neuen Konsolen soll der Titel eine bessere Performance zeigen.

Der Publisher Deep Silver und der Entwickler Volition bringen „Saints Row: The Third Remastered“ in einer optimierten Version auf die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Der Launch auf diesen Plattformen erfolgt am 25. Mai 2021. Gleichzeitig erobert die bereits erhältliche PC-Version die digitalen Shops Steam und GOG.

Gratis-Upgrade für Bestandskunden

Falls ihr bereits ein Exemplar von „Saints Row: The Third Remastered“ besitzt, müsst ihr nicht noch einmal in euer Portemonnaie greifen. Denn Nutzer, die die PlayStation 4- oder Xbox One-Version besitzen, können kostenlos auf die PlayStation 5- oder Xbox-Series-Versionen upgraden.

„Saints Row: The Third Remastered“ gibt euch auf den neuen Konsolen die Möglichkeit, das Spiel mit höheren Settings zu erleben. Die grafische Performance entspricht der PC-Version mit hohen Einstellungen. Visuell kann die Spiel-Engine nun mit einer deutlich höheren Leistung laufen, was dank der leistungsstarken Hardware Verbesserungen bei Beleuchtung, Texturauflösung und anderen visuellen Effekten mit sich bringt.

Die Bildwiederholraten wurden auf allen New-Gen-Konsolen verbessert, um ein möglichst flüssiges Gameplay zu bieten. Spieler können „Saints Row: The Third Remastered“ mit 60 Bildern pro Sekunde und dynamischer 4K-Auflösung genießen, wodurch die Action laut Hersteller flüssig bleibt.

Xbox Series S-Besitzer erhalten die Möglichkeit, das Spiel in zwei Modi zu genießen, die besser auf die individuellen Spielerpräferenzen eingehen sollen. Dazu zählen der Performance-Modus, der das Gameplay bei 60 Bildern pro Sekunde und einer 1080er-Auflösung hält, und der Beauty-Modus, der das Gameplay mit standardmäßigen 30 Bildern pro Sekunde darstellt und eine hochskalierte 4K-Auflösung verwendet.

Weitere Meldungen zu Saints Row:

PlayStation 5-Besitzer kommen zudem in den Genuss der Activities-Unterstützung und erleben „ein subtiles, für Saints typisches lila Leuchten auf dem DualSense-Controller“.

„Saints Row: The Third Remastered“ ist derzeit für PlayStation 4, Xbox One und PC (Epic Games Store) erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saints Row: The Third