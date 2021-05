Necromunda Hired Gun: Ein treuer Begleiter – Der Mastiff im „Friends Forever“-Trailer

Heute bedachten uns die Entwickler der Streum On Studios mit dem "Friends Forever" genannten Trailer zu "Necromunda: Hired Gun". In diesem wird euch euer treuer Begleiter in Form des Cyber-Mastiffs vorgestellt.

"Necromunda: Hired Gun" erscheint im Juni.

Mit „Necromunda: Hired Gun“ entsteht bei den Entwicklern der Streum On Studios derzeit ein neuer Shooter im „Warhammer 40.000“-Universum.

Versprochen werden intensive Feuergefechte und eine spannende Geschichte. Begleitet werdet ihr auf eurem Abenteuer von einem Cyber-Mastiff, der euch nach Kräften unterstützt und von euch individuell angepasst werden kann. Um euch euren Begleiter ein wenig näher vorzustellen, veröffentlichten die Streum On Studios einen frischen Trailer zu „Necromunda: Hired Gun“, der unter dem Namen „Friends Forever“ zur Verfügung gestellt wurde und sich um euren vierbeinigen Begleiter dreht.

Die dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt

In „Necromunda: Hired Gun“ führt euer Weg in die blutige Welt von Necromunda, in der ihr euch als Söldner durchschlagt. Dabei erkundet ihr die dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt aus dem „Warhammer 40.000“-Universum.

„Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Necromunda: Hired Gun“ wird am 1. Juni 2021 in Form einer Download-Version für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen. Die Retail-Fassung folgt am 30. Juni 2021.

