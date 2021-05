Skydance New Media: Amy Hennig arbeitet an einem neuen Triple-A-Adventure

Amy Hennig arbeitete in der Vergangenheit unter anderem an der "Uncharted"-Serie.

Aufgrund kreativer Differenzen entschloss sich Amy Hennig bereits vor ein paar Jahren dazu, Naughty Dog zu verlassen und nach neuen Herausforderungen Ausschau zu halten.

Nach einem Abstecher bei Electronic Arts heuerte Hennig im Jahr 2019 bei Skydance New Media an und begann dort mit den Arbeiten an einem neuen Projekt. Wie nun bekannt gegeben wurde, haben wir es hier mit einem Triple-A-Adventure zu tun, an dem auch ein alter Bekannter Hennigs mitwirken wird. Die Rede ist von Todd Stashwick, der sich mit mehreren Branchen-Veteranen Skydance New Media anschloss und von nun an die Arbeiten an dem Adventure unterstützen wird.

Bei Electronic Arts‘ mittlerweile geschlossenem Studio Visceral Games arbeitete Todd Stashwick in der Vergangenheit bereits mit Hennig zusammen. Allerdings wurde ihr „Star Wars“-Projekt seinerzeit von Electronic Arts eingestellt. Nachdem sich die Wege der beiden kreativen Köpfe vorübergehend trennten, arbeiten Hennig und Stashwick bei Skydance New Media nun ein weiteres Mal zusammen.

Konkrete Details zu ihrem neuen Adventure nannten die Verantwortlichen zwar nicht, allerdings teilte Stashwick aktuelle Stellenausschreibungen, mit denen sich Skydance New Media auf die Suche nach einem Senior-Animator-Engineer sowie einem Senior-Software-Engineer begibt. Mögliche Bewerber werden demnach an einem „hochqualitativen, AAA-Einzelspieler-Action-Adventure mit Story“ auf Basis der Unreal Engine arbeiten.

Wann das besagte Adventure offiziell enthüllt werden soll, ist derzeit noch unklar.

I’m working with @amy_hennig and a core team of industry vets on an exciting action/adventure game. Seeking folks that want to push-state-of the art animation tech: https://t.co/GnqmA1YyeF. Also If u have extensive Unreal Engine experience see more here: https://t.co/3OjTQZ2lFF. pic.twitter.com/wQJ8Jjwphf

— Todd Vaxwick (@ToddStashwick) May 17, 2021