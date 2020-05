Uncharted-Reihe: Amy Hennig ist stolz auf ihre Mitarbeit an der beliebten Reihe

In einem aktuellen Interview mit ihren früheren Kollegen hat die frühere Naughty Dog Direktorin Amy Hennig verraten, worauf sie besonders stolz ist, wenn sie an die Arbeit an der "Uncharted"-Reihe denkt.

Die PlayStation-Exklusivreihe „Uncharted“ gehört zu den bekanntesten Spielemarken und wird wohl nicht ohne Grund im kommenden Jahr als Kinofilm erscheinen. Eine recht wichtige Rolle bei der Entwicklung der Reihe spielte auch die frühere Naughty Dog Directorin Amy Hennig.

In der aktuellen Episode von Retro Replay saß sie zusammen mit ihren früheren Kollegen Nolan North und Troy Baker, mit denen sie bei „Uncharted 3“ zusammengearbeitet hat. Im Interview sprach Hennig auch darüber worauf sie besonders stolz ist, wenn sie an die Arbeit an der „Uncharted“-Reihe denkt.

Etwas erschaffen, das alle lieben

„Wisst ihr, worauf ich am meisten stolz bin? Wir haben etwas geschaffen, das teils absichtlich, teils zufällig entstanden ist und das alle lieben. Zum Beispiel die Demographie des Spiels, von jung und alt, die Leute spielten mit ihren Eltern, die Leute spielten mit ihren Ehepartnern, die Frauen liebten es, die Männer liebten es. Es hat einfach den Nerv getroffen, es war wie diese Art Abenteuer-Komfortnahrung für alle“, sagte Hennig.

Die Arbeit an „Uncharted“ inspirierte auch ihre weitere Arbeit: „Und das ist etwas, das ich mir bei meiner weiteren Arbeit zu Herzen genommen habe. Es sind so viele Menschen mit so schönen Geschichten zu mir gekommen, in der Art und Weise, dass sie es mit Familienmitgliedern geteilt und es sie zusammengebracht hat, Menschen, die es mit ihren Eltern auf dem Sterbebett gespielt haben […]“

„Besser als alle Trophäen und besser als Harrison Ford, der Ihre Spiele spielt, ist einfach zu wissen, dass die Leute diese Momente hatten. Und natürlich war es der größte Spaß, den ich je bei einem Projekt hatte […].“

Nach der Arbeit an „Uncharted“ lief es für Amy Hennig zunächst weniger erfolgreich. Nachdem sie Naughty Dog verlassen hatte, arbeitete sie bei EA an einem neuen „Star Wars“-Spiel, das im Zuge der Schließung von Visceral Games jedoch eingestellt wurde. Inzwischen arbeitet sie in einem neuen Studio von Skydance Media an einem neuen Projekt für die aufkommenden Streaming-Plattformen.

