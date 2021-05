Dragon’s Dogma 2: Soll die gleiche Engine nutzen wie Resident Evil Village

"Dragon's Dogma 2" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Auch wenn die offizielle Ankündigung von „Dragon’s Dogma 2“ nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass sich der Nachfolger bei Capcom in Entwicklung befindet.

Für frische Spekulationen sorgt der Leaker und Insider „Dusk Golem“, der bei Themen aus dem Hause Capcom als verlässliche Quelle gilt. Wie der Insider via Twitter zu verstehen gab, gehört „Dragon’s Dogma 2“ zu den Titeln, die auf Basis von Capcoms RE-Engine beziehungsweise „Reach for the Moon“-Engine entwickelt werden. Woher „Dusk Golem“ seine Informationen bezogen haben möchte, verriet der Insider wie gehabt nicht.

Zuletzt kam die RE-Engine unter anderem beim kürzlich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlichten Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ zum Einsatz. Die Verantwortlichen von Capcom selbst wollten sich zu den Gerüchten und Berichten um „Dragon’s Dogma 2“ bisher nicht äußern.

Den letzten eindeutigen Hinweis auf die laufenden Arbeiten von „Dragon’s Dogma 2“ lieferte ein groß angelegter Hackerangriff auf Capcom. Im Zuge der Angriffe wurden interne Dokumente von Capcom an die Öffentlichkeit befördert, in denen ausführlich auf kommende Projekte des japanischen Publishers eingegangen wurde – darunter auch „Dragon’s Dogma 2“.

Wie es hieß, sollte „Dragon’s Dogma 2“ ursprünglich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) veröffentlicht werden. Da der Nachfolger bisher immer noch nicht angekündigt wurde, können wir wohl davon ausgehen, dass sich der Release von „Dragon’s Dogma 2“ deutlich nach hinten geschoben hat. Aber noch einmal: Offiziell bestätigt wurde bisher nichts.

It’s pretty safe to assume most Capcom games that aren’t ports, remasters, or very specifically using an engine for one reason or another will be using RE Engine. Dragon’s Dogma 2 100% is using the RE Engine, but that’s not a surprising thing I’d say. https://t.co/jDE0qlCue9

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 22, 2021