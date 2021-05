Olympische Spiele Tokyo 2020: Sega kündigt offizielles Videospiel neu an – Trailer & Details

"Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel" erscheint im Juni 2021.

Ursprünglich sollte „Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel“ pünktlich zum Start der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr veröffentlicht werden.

Da das Sportspektakel COVID-19-bedingt verschoben werden musste, traf „Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel“ das gleiche Schicksal. In einer aktuellen Mitteilung kündigte Sega den Titel neu an und gab bekannt, dass das offizielle Videospiel zu den Olympischen Spielen in Tokio nun am 22. Juni 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen wird. Ein passender Trailer rundete die heutige Ankündigung ab.

Zum Thema: Olympic Games Tokyo 2020: Baseball und weitere Sportarten in neuen Videos vorgestellt

„Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel“ umfasst laut Herstellerangaben 18 unterschiedliche Diszplinen sowie einen umfangreichen Avatar-Editor. Mit diesem werdet ihr in die Lage versetzt, euch einen eigenen Athleten zu erschaffen und mit diesem auf die Jagd nach Medaillen und Rekorden zu gehen.

Mehr als 100 verschiedene bunte Kleidungsstücke stehen laut Sega zur Verfügung. Diese reichen von traditionellen Outfits, bis hin zu ulkigen Piraten- und Astronauten-Kostümen. Wer gerne gegen andere Spieler antritt, kommt im Multiplayer für bis zu acht Spieler und den Online-Ranglisten auf seine Kosten.

Die enthaltenen Disziplinen in der Übersicht

100 Meter

4x100m Staffellauf

110m Hürden

Hammerwerfen

Weitspringen

Baseball

Basketball

Beach Volleyball

BMX

Boxen

Judo

Siebener-Rugby

Fußball

100m Freistil (Schwimmen)

200m Einzel-Medley (Schwimmen)

Sport-Klettern

Tischtennis

Tennis

