Battlefield 6: Enthüllung des Ego-Shooters hat einen Termin

Nachdem es in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Leaks zu „Battlefield 6“ gab, zuletzt etwa in Form eines internen Trailers, hat die Enthüllung des kommenden Ego-Shooters nun endlich einen Termin. Wie Electronic Arts über den offiziellen Twitter-Account der Spielereihe verkündete, wird diese am 9. Juni 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Battlefield 6: Offizielle Informationen sind noch Mangelware

Hier enden jedoch bereits schon beinahe die bisher bekannten Informationen zum Ego-Shooter. Erstmals bestätigte EA vor knapp einem Jahr die Arbeiten am nächsten Teil seiner erfolgreichen Marke und versprach epische Schlachten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Des Weiteren solle der Titel, wie Electronic Arts Anfang Februar annoncierte, die Leistungsfähigkeit der neuen Konsolen komplett ausnutzen. Das aus den vorherigen „Battlefield“-Teilen bekannte Spielgefühl mit all seiner Zerstörung und den Handlungsmöglichkeiten der Spieler sollen zudem auf ein neues Level gehoben werden.

Darüber hinaus sind offizielle Details zum nächsten Ableger der Erfolgsreihe gegenwärtig noch unbekannt. Laut Aussagen einiger Brancheninsider solle der Titel auf ein modernes Setting setzen. Eine Aussage, die zumindest der eingangs erwähnte geleakte Trailer zu bestätigen scheint. Außerdem könnte das Spiel angeblich, anders als die letzten Teile der Spieleserie, auf eine klassische Singeplayer-Kampagne verzichten.

In einigen Tagen dürfte all dieses Rätselraten jedoch endlich ein Ende haben, schließlich dürften wir von Electronic Arts und Entwicklerstudio DICE nach all dieser Zeit, in der sie sich weitestgehend in Stillschweigen übten, eine umfassende Vorstellung vom nächsten „Battlefield“ erwarten können.

Die offizielle Enthüllung von „Battlefield 6“ erfolgt am 9. Juni 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit.

