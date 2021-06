PSN Store Sale: Mehr als 1.200 Deals für PS4 und PS5

"Tamarin" zählt zu den Angeboten im PlayStation Store.

Sony hat zum Wochenende an der Preisschraube gedreht, was für PSN-User bedeutet: Sie haben im PlayStation Store einen Zugriff auf unzählige Angebote. Mehr als 1.200 Preise wurden temporär angepasst. Die nachfolgenden Deals gelten bis zum 19. Juni 2021.

Im Preis gesenkt wurde unter anderem das noch recht neue „Tamarin“. Während die Standard Edition mit 17,99 Euro statt 29,99 Euro zu Buche schlägt, kostet die „Tamarin Deluxe Edition“ 23,99 statt 39,99 Euro. Schon mehrfach im Sale war „Outbreak“. 4,99 Euro zahlt ihr momentan für das Spiel und spart 50 Prozent. PS Plus-User müssen sogar nur 3,99 Euro investieren.

Auch „Spelunky 2“ war schon mehrfach im Sale. Allerdings ist der aktuell zu zahlende Betrag von 11,99 statt 19,99 Euro der bisherige Bestpreis im PSN. Gleiches gilt für „The Last Campfire“. 7,49 statt 14,99 Euro kostet der Titel bis zum oben genannten Termin. Bei einem Sale im April waren es noch 8,99 Euro.

The Walking Dead, Bibi und Tina und mehr

Die Standard Edition vonist erstmals im Angebot und kann für 14,99 statt 24,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Für diesen Preis war allerdings auch die Deluxe Edition bereits im Angebot. Weiter geht es mit. Für 17,49 statt 34,99 Euro könnt ihr den Kauf abschließen, allerdings nicht zum ersten Mal. PS Plus-User zahlen nur 13,99 Euro.

„The Walking Dead: Saints And Sinners“ kann für 25,99 statt 39,99 Euro gekauft werden. 29,99 statt 49,99 Euro kostet im Rahmen des Sales die „The Walking Dead: Saints & Sinners – Tourist Edition“. Ein weiterer Deal ist „Dawn Of Man“. 17,49 Euro ist momentan der Angebotspreis. PS Plus-User zahlen nur 14,99 Euro.

Ebenfalls im Sale, allerdings nicht zum ersten Mal für diesen Preis, ist „Sherlock Holmes: Crimes And Punishments“. Von 39,99 auf 9,99 Euro wurde der zu zahlende Betrag gesenkt, für PS Plus-User sogar auf 7,99 Euro. Für den Nachwuchs könnt ihr „Bibi und Tina auf Dem Martinshof“ ordern. Der Preis sank von 19,99 auf 5,99 Euro. Günstiger war der Titel im Store noch nie zu haben.

Auch die „Frostpunk: Console Edition“ hat den bisherigen PSN-Bestpreis erreicht. Es sind 10,49 statt 29,99 Euro. Der „Vacation Simulator“ ist für 21,44 statt 32,99 Euro zu haben. „Apex Construct“ bekommt ihr für 4,99 statt 19,99 Euro.

Falls nichts für euch dabei war, könnt ihr euch durch etwa 1200 weitere Angebote wühlen. Die Übersicht sollte in Kürze in der Angebote-Kategorie im PlayStation Store auftauchen. In der Zwischenzeit hilft euch die Auflistung auf psprices.com weiter.

Weitere interessante Themen:

Falls ihr knapp bei Kasse seid: Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 wurden freigeschaltet. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die PS Now-Spiele für Juni 2021 sind in dieser Meldung aufgelistet.

