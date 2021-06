Netflix & Ubisoft: Animationsserien zu Splinter Cell, Far Cry und Blood Dragon angekündigt

Die Verantwortlichen von Netflix haben im Rahmen der Geeked Week drei neue animierte Serien zu Ubisoft-Marken angekündigt. Bereits seit längerem ist bekannt, dass beide Unternehmen zusammenarbeiten, um die bekannten Marken des französischen Spieleherstellers in Serien- und Filmform auf den Bildschirm zu bringen.

Unter anderem wird man eine animierte Serie zu „Tom Clancy’s Splinter Cell“ veröffentlichen. Unter der Leitung von Derek Kolstad, der in der Vergangenheit bereits als Drehbuchautor von „John Wick“ in Erscheinung getreten war, wird Sam Fisher sein Comeback feiern. Der Superagent von Fourth Echelon lässt zwar noch auf seine Videospielrückkehr warten, jedoch bekommt er endlich eine neue Chance sich auszuzeichnen. Es wurde auch ein erstes Bild zur Serie bereitgestellt, das Sam Fisher zeigt.

Für zwei weitere Serien wird Netflix auf die „Far Cry“-Marke setzen. Zu der „Far Cry“-Serie wurde bisher lediglich verraten, dass sie für ein erwachsenes Publikum gedacht ist. Allerdings wird man auch „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ auf Basis des einstigen „Far Cry 3“-DLCs erschaffen. Für diese Serie werden sich Produzent Adi Shankar und das Animationsstudio Bobbypills verantwortlich zeigen.

Sobald weitere Informationen zu den geplanten Serien enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. In Zukunft sollten noch weitere Serien aus der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen entstehen.

