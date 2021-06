Hades: Erscheint im August für PS5 und PS4

Supergiant Games hat auf dem offiziellen PlayStation Blog angekündigt, dass „Hades“ für PS5 und PS4 veröffentlicht wird. Der Launch soll 13. August 2021 erfolgen.

In der Rolle des unsterblichen Prinzen der griechischen Unterwelt müsst ihr in „Hades“ die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps einsetzen, um euch aus den Fängen des Totengottes zu befreien, während ihr mit jedem einzelnen Fluchtversuch stärker werdet und mehr über die Geschichte erfahrt.

4K und 60 FPS auf der PS5

Die PS5-Version von „Hades“ läuft in einer 4K-Auflösung und mit angestrebten 60 Bildern pro Sekunde, während die PS4-Version in 1080p mit angestrebten 60 FPS auf den Bildschirm geschickt wird. „Auf der PS5 bringt die 4K-Grafik all die wunderbaren Details zur Geltung, die unser Art-Team in die handgemalten Charaktere und Umgebungen gesteckt hat“, so der Creative Director Greg Kasavin.

In bestimmten Fällen wird das immersive haptische Feedback des DualSense-Controllers genutzt, zum Beispiel, wenn ihr den berüchtigten Höllenhund Cerberus streicheln wollt. Später in „Hades“ werdet ihr außerdem die Fähigkeit erlangen, Hilfe von bestimmten Begleitern herbeizurufen, und die schnellen, hochintensiven Impulse am linken Auslöser sollen euch versichern, dass Hilfe sofort auf dem Weg ist.

„Sowohl die PS4- als auch die PS5-Version von Hades bieten außerdem kleine Details mit der Lichtleiste des Controllers, die sich dem Farbschema der olympischen Götter anpasst, mit denen ihr interagiert. Außerdem gibt es 50 Trophäen, die darauf warten, freigeschaltet zu werden, darunter eine glänzende Platin“, so der Creative Director ergänzend.

Retailfassung mit Zusatzinhalten

„Hades“ wird nicht nur als digitale Version verkauft. Auch wird es physische Ausgaben geben, die von Private Division veröffentlicht werden. Die Box-Versionen von „Hades“ enthalten einen kostenlosen Download-Code für den Soundtrack, der zweieinhalb Stunden Musik umfasst. Hinzukommen ein 32-seitiges, vollfarbiges Charakter-Kompendium-Booklet mit Artworks aus dem Spiel. Die Erstpressung dieser Versionen enthält außerdem ein Foliencover.

Zu beachten ist, dass sowohl die Retail- als auch die digitale PlayStation 4-Versionen von „Hades“ ein kostenloses Upgrade auf die digitale PlayStation 5-Version enthalten.

