Tales of Arise in der Vorschau: Neuer Wasserfarben-Look trifft auf Kult-DNA

Wer Fan von JRPGs ist und in den letzten Jahren mal auf der Webseite des Publishers Bandai Namco war, ist sicher schon des Öfteren über einen Ableger aus dem “Tales of”-Universum gestolpert. Alle paar Jahre erhalten Fans Nachschub mit weiteren Abenteuern. Es ist ein bisschen wie mit den “Atelier”-Spielen, die ebenfalls über eine treue Fangemeinde verfügen, die regelmäßig mit neuen Games gefüttert wird.

Schöne, neue Wasserfarbenwelt

Die “Tales of”-Spiele haben viele Fans, die nach dem Erscheinen der “Tales of Vesperia Definitive Edition” 2019 sehnlichst auf ein neues Abenteuer warten. Mit “Tales of Arise” starten die Entwickler den Versuch, die beliebte DNA des Franchises beizubehalten, aber vor allem optisch an einigen Schrauben zu drehen. Dass der Look des Spiels gewaltiger und strahlender denn je daher kommt, habt ihr sicher schon in dem einen oder anderen Trailer selbst gesehen.

Im optischen Mittelpunkt von „Tales of Arise“ steht die große erkundbare Welt, die in völlig ungewohntem Glanz erstrahlt. Dank des neuen “atmosphärischen Shaders”, wirkt die Umgebung nun wie mit Wasserfarben gemalt. Es erinnert an ein Märchenbuch, das ihr nun recht frei in großen Arealen erkunden könnt. Die Charaktere selbst stehen mit ihren satten Farben und auffälligen Kostümen schon fast im Kontrast zur zart anmutenden Welt. Während unserer Preview-Session lief das Spiel flüssig, wenn auch hier und da mit kleinen grafischen Problemchen.

Die Welt von „Tales of Arise“ verfügt über einen Tag- und Nachtwechsel, der nicht nur die Lichtstimmung verändern soll. Bisher konnten wir die Vorzüge allerdings noch nicht ausgiebig erforschen. Auf dem Papier klingt es aber bereits gut! Fast so gut wie die Gerichte, die sich in „Tales of Arise“ nun zur Verbesserung verschiedener Werte zubereiten lassen. Das Koch-Feature ist Spielübergreifend ein beliebter Aspekt geworden, sodass er in einem JRPG wie diesem nun auch nicht fehlen darf. Für unseren Geschmack dürfte es aber noch ein wenig umfangreicher ausfallen, als nur eine Hand voll Knöpfchen zu drücken.

Ebenfalls positiv aufgefallen sind uns die Cutscenes, von denen bereits einige in Trailern und Gameplay-Videos zu sehen sind. So schön! Wenn ihr ähnlich angetan davon seid, dürft ihr euch auf mehr Sequenzen als in den Vorgängern freuen – das wurde nämlich bereits vom Produzent Yusuke Tomizawa bestätigt.

Für Gerechtigkeit!

Ihr habt selbstverständlich einen wichtigen Grund, um durch die hübsche Landschaft von Dahna zu streifen, aber leider ist er alles andere als schön: Dahna wird seit mehr als 300 Jahren vom Stern Rena regiert und unterdrückt. Nachdem bereits alle Ressourcen vom Planeten gestohlen wurden, hat man nun die Dahnäer versklavt und lässt sie leiden. Das darf so nicht weitergehen!

Endlich keine Klischee-Charaktere?

Ihr beginnt das Spiel mit dem jungen Kämpfer Alphen, der gemeinsam mit Shionne, die vor ihren Landsleuten von Rena flieht, gegen diese Unterdrückung kämpft. Die beiden Helden bleiben auch nicht lange allein: Im Laufe des Spiels werdet ihr auf weitere Charaktere treffen und mit ihnen gemeinsam weiterreisen.

Abgesehen von der Unterdrückung der Dahnäer, wissen wir noch nicht allzu viel über die Geschichte im Spiel. Dafür durften wir am Anfang unserer Spiel-Session in eine Art Kurzprofil der einzelnen Hauptcharaktere schauen und ein wenig mehr über sie erfahren. Selbstverständlich möchten wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber ein wenig Lob muss an dieser Stelle durchaus sein:

Dem ersten Anblick nach, scheinen die Figuren in „Tales of Arise“ nicht komplett aus der Klischeekiste gegriffen. Jeder von ihnen hat einen ganz eigenen Grund, sich der Gruppe im Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit anzuschließen. Ebenso facettenreich wirken ihre Waffen, die wir bisher leider noch nicht alle auf Herz und Nieren testen konnten. Gleiches gilt für die Skills, die uns bisher verborgen blieben. Wir sind allerdings guter Dinge, dass es hier schon bald weitere Einblicke geben wird.

Ob magisches Gewehr, Flammenschwert oder eine Nutzung von Arts: Die Kämpfe bieten dank der unterschiedlichen Charaktere eine Menge Variation. Oft wussten wir bei dem Effektfeuerwerk zwar nicht, wer die große Explosion erzeugt hat – aber Hauptsache, der Gegner nimmt Schaden! Da die Attacken recht flott ablaufen, herrscht auch insgesamt eine gewisse Dynamik in den Kämpfen.

Unterstützt wird das durch die Boost-Schlag-Kombos, die ihr mit verschiedenen Mitgliedern eures Teams entfesseln könnt. Stellt es euch als kraftvolle Finisher gegen Mini-Mobs und verheerende Angriffe gegen Bosse vor. Untermalt von einer kleinen Sequenz, sehen diese Kombiangriffe einfach nur richtig cool aus.

