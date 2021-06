Rainbow Six Extraction: Erweitertes Gameplay und Operator-Video mit Ela

Ab Oktober könnt ihr die Welt von "Rainbow Six Extraction" sicherer machen.

Ubisoft hat ein erweitertes Gameplay-Video zu „Rainbow Six Extraction“ veröffentlicht. Es hat eine Länge von neun Minuten und liefert nochmals einen umfangreicheren Einblick in das Gameplay-Geschehen.

Der Deep Dive zu „Rainbow Six Extraction“ enthält laut der Angabe der Entwickler eine Fülle neuer Gameplay-Informationen, die von „Rainbow Six Extraction“-Game-Designer Alicia Fortier vorgestellt werden. Darüber hinaus kann ein Blick auf einen Trailer mit Operatorin „Ela“ geworfen werden.

Chimera-Parasit ist zurück

Der Shooter setzt euch in ein Szenario, in dem vor drei Jahren in einer Stadt ein Meteor abstürzte. Dabei wurden bis dato unbekannte Parasiten freigesetzt. Nachdem die Operator aus „Rainbow Six Siege“ den ersten Ausbruch scheinbar eindämmen konnten, tauchte der Chimera-Parasit an mehreren Orten in den USA wieder auf – und zwar tödlicher als zuvor.

Um diese Bedrohung zu bekämpfen, wurde das Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT) von Eliza „Ash“ Cohen, Dr. Elena „Mira“ Álvarez und Jordan „Thermite“ Trace gegründet.

Im Spielverlauf könnt ihr aus 18 Rainbow Six-Operatoren wählen, die jeweils mit spezieller REACT-Ausrüstung, Waffen, Gadgets und Fähigkeiten ausgestattet sind. „Die Vielfalt und die unterschiedlichen Spielstile jedes Operators ermöglichen grenzenlose Optionen bei der Anpassung des Koop-Rosters. Die richtige Balance in jedem REACT-Team zu finden, wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, so Ubisoft.

Mehr zu Rainbow Six Extraction:

„Rainbow Six Extraction“ wird am 16. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, Google Stadia und PC auf den Markt gebracht. Zu den Kernfeatures gehören Cross-Play und Cross-Progression. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Rainbow Six Extraction“-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction