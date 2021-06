The Last of Us Part 2: Merchandise zum Jubiläum – Ellie für 440 Euro

Zum einjährigen Jubiläum von "The Last of Us Part 2" wurden im Gear Store weitere Merchandise-Produkte freigeschaltet, darunter eine 440 Euro teure Figur von Ellie.

Im Gear Store wartet reichlich Merchandise auf euch.

Wie die Zeit vergeht: „The Last of Us Part 2“ verweilt seit einem Jahr auf dem Markt. Und das Jubiläum feiern Sony und Naughty Dog im Gear Store mit Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen, die an diesem Erfolgsspiel angelehnt sind.

„Zur Feier des ersten Jahrestages der Veröffentlichung haben wir mit PlayStation und mehreren unglaublichen Partnern zusammengearbeitet, um euch ein brandneues Angebot an von The Last of Us Part 2 inspirierten Merchandise-Artikeln zu präsentieren, inklusive Bekleidung, Accessoires, Sammelstatuen und noch mehr. Wir hoffen, dass sie euch gefallen!“, so Joshua Bradley, Lead Designer of Communications bei Naughty Dog.

Die neuen Gear-Produkte in der Übersicht:

Besonders kostspielig ist die zuletzt genannte Statue von Ellie. Sie wurde mithilfe von Spieldateien nachgebildet und hat eine Größe von etwa 40 Zentimetern, was einem Maßstab von 1:4 entspricht. Die Ellie-Statue besteht aus Kunststein und wurde von Künstlern handgefertigt und handbemalt. Die weiteren Eckdaten:

Höhe: 41 cm (16 Zoll)

Länge: 33 cm (13 Zoll)

Breite: 33 cm (13 Zoll)

Gewicht: 6,1 kg (13,3 Pfund)

Mehr zu The Last of Us:

Die ebenfalls gelistete Vinyl-Platte entstand in Zusammenarbeit mit Sony Masterworks und umfasst Gustavo Santaolallas und Mac Quayles Soundtrack von „The Last of Us Part 2“. Bestückt wurde die Platte außerdem mit einem Artwork von Tula Lotay und Begleittexten von Co-Writer/Director Neil Druckmann. 2 Mal 180 Gramm Vinyl kommen zum Einsatz.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog werden noch mehr Merchandise-Produkte vorgestellt. Die komplette Übersicht findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part II