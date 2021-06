The Last of Us Part 2: Multiplayer-Projekt in Stellenanzeige erwähnt

Naughty Dog scheint weiterhin am Multiplayer-Part von "The Last of Us Part 2" zu arbeiten. Das Unternehmen spricht mittlerweile vom ersten eigenständigen Multiplayer-Spiel des Studios.

Die offizielle Ankündigung steht noch aus.

Naughty Dog sucht aktuell nach neuen Mitarbeitern, die sich an einem großen Multiplayer-Projekt beteiligen sollen. Dabei scheint es sich um die Mehrspieler-Komponente rund um „The Last of Us“ zu handeln.

Das erste eigenständige Multiplayer-Spiel

Im Stellenangebot verweist Naughty Dog zunächst auf das neuste Spiel „The Last of Us Part 2“, das laut der Angabe der Entwickler mit mehr als 300 „Spiel des Jahres“-Awards ausgezeichnet wurde. „Als Teil des Naughty Dog-Vermächtnisses wirst du Teil der fortgesetzten Entwicklung von außergewöhnlichen und dauerhaften Erlebnissen für ein breites, globales Publikum“, so Naughty Dog.

Dem weiteren Verlauf des Stellenangebotes lässt sich entnehmen, dass es sich beim Multiplayer-Spiel nicht nur um eine Erweiterung handelt, sondern die Spieler eine eigenständige Spielerfahrung bekommen:

„Begib dich auf das neueste Abenteuer von Naughty Dog – das erste eigenständige Multiplayer-Spiel des Studios! Wir suchen jemanden, der den gleichen Ehrgeiz und die gleiche Qualität wie bei unseren charakteristischen, storybasierten Spielen in dieses einzigartige Multiplayer-Projekt einbringt. Dies ist eine seltene Gelegenheit, in deinem Fachgebiet etwas zu bewirken und eine Erfahrung zu schaffen, die von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt genossen und geteilt werden wird.“

Weitere Details stehen noch aus, sodass unklar ist, was euch mit dem Multiplayer-Projekt im Detail erwartet und wann der Launch erfolgen wird. Es scheint jedoch, dass es sich um ein Spiel handelt, das inhaltlich nicht fest an einen „The Last of Us“-Teil gebunden ist, sondern vielmehr das Universum der bisherigen Spiele aufgreift und eine eigenständige Spielerfahrung bietet.

Mehr zu The Last of Us Part 2:

Performance-Update für PS5

Falls ihr euch zunächst mit „The Last of Us Part 2“ beschäftigen möchtet: Im vergangenen Monat wurde ein Performance-Update veröffentlicht, mit dem sich der Titel die zusätzliche Leistung der PlayStation 5 zunutze macht. Veröffentlicht wurde das Sequel im vergangenen Juni zunächst für die PS4. Wie sich das Adventure auf der PS5 schlägt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

