The Last of Us Part 2: So ist die berüchtigte Golfschläger-Szene entstanden

Eine bestimmte Zwischensequenz sorgte in der Gaming-Welt für großes Aufsehen.

ACHTUNG SPOILER: In einem Interview mit der amerikanischen Tageszeitung Washington Post erklärte Neil Druckmann von Naughty Dog, wie der empörende Tod von Joel Miller zustande gekommen ist.

Dass der einstige Protagonist ausgerechnet mit einem Golfschläger brutal zur Strecke gebracht wird, war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Eigentlich sollte die umstrittene Hauptfigur namens Abby ihm ein Messer in den Rücken rammen und ihn dadurch lähmen. Weil Messerattacken jedoch zu sehr an Ellie erinnern, wollten sie etwas anderes machen.

Ein persönliches Erlebnis von Neil Druckmann

Im Anschluss erzählte Druckmann, dass er in seiner Jugend mit einem Kumpel Golf spielen gegangen ist. Dabei wurde er beim Rückschwung des Golfschlägers versehentlich am Kopf getroffen. Druckmann fing stark an zu bluten und musste im Krankenhaus mit 30 Stichen genäht werden. Noch heute hat er wegen dieses Vorfalls eine Delle in seinem Kopf. Der heutige Vizepräsident von Naughty Dog entschied sich deshalb dazu, Joel auf ähnliche Weise sterben zu lassen.

Der Tod des beliebten Charakters schlug im Netz jedenfalls hohe Wellen: Nach dem Release hagelte es auf MetaCritic negative Bewertungen von enttäuschten Spielern und die Abby-Darstellungen sah sich sogar mit Morddrohungen konfrontiert.

Trotzdem konnte das postapokalyptische Action-Adventure einen Preis nach dem anderen abräumen und ist mit mittlerweile über 260 Auszeichnungen das Spiel mit den meisten Game of the Year-Awards aller Zeiten. Auch für die BAFTA Gaming Awards wurde „The Last of Us Part 2“ kürzlich nominiert. In der vergangenen Woche tauchte das Spiel rund acht Monate nach dem Release erneut in den britischen Charts auf.

Falls ihr die von Rache geprägte Geschichte nochmals aus der Perspektive von Abby sehen möchtet, könnt ihr dies hier tun:

„The Last of Us Part 2“ ist am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erschienen. Früher oder später könnte der Titel ein Upgrade für die PS5 erhalten. Vermutlich arbeitet Naughty Dog auch an einem Multiplayer, der im Laufe des Jahres veröffentlicht werden könnte.

