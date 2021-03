BAFTA Gaming Awards: The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima mehrfach nominiert

"The Last of Us Part 2" wurde mehrfach nominiert.

Die diesjährigen Nominierungen für die BAFTA Gaming Awards wurden enthüllt. Einmal mehr sollen im Zuge der Vergabe die besten Spiele und Gaming-Momente der letzten zwölf Monate gefeiert werden.

In der unten eingebundenen Übersicht der Nominierungen sind mehrere PlayStation-Exklusivspiele vertreten. Als prominenteste Beispiele können „The Last of Us Part 2“, „Ghost of Tsushima“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ genannt werden. Mit etlichen Nominierungen haben die genannten Spiele gute Chancen, den einen oder anderen Pokal zu erhaschen.

Außerdem sind mehrere Nominierungen für „Hades“, „Animal Crossing: New Horizons“ und „Fall Guys: Ultimate Knockout“ dabei. Das Event selbst findet am 25. März 2021 statt. Es wird online gestreamt und von Elle Osili-Wood moderiert. An der Publikumsabstimmung (nur eine Kategorie) kann hier teilgenommen werden.

BAFTA Gaming Awards – Nominierungen in der Übersicht

Animation

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

Artistic Achievement

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: ALYX

The Last of Us Part II

Audio Achievement

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: ALYX

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

British Game

Dreams

F1 2020

Fall Guys

The Last Campfire

Röki

Sackboy: A Big Adventure

Debut Game

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

The Falconeer

Röki

Evolving Game

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Family

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Game Beyond Entertainment

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

The Last of Us Part II

Spiritfarer

Tell Me Why

Game Design

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: ALYX

The Last of Us Part II

Multiplayer

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

VALORANT

Music

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

Narrative

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Original Property

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Technical Achievement

Demon’s Souls

DOOM Eternal

Dreams

Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Performer in a Supporting Role:

Carla Tassara – Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce – The Last of Us Part II

Logan Cunningham – Hades

Patrick Gallagher – Ghost of Tsushima

Shannon Woodward – The Last of Us Part II

Troy Baker – The Last of Us Part II

Performer in a Leading Role:

Ashley Johnson – The Last of Us Part II

Cherami Leigh – Cyberpunk 2077

Cody Christian – Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji – Ghost of Tsushima

Laura Bailey – The Last of Us Part II

Nadji Jeter – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Best Game

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: ALYX

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

EE Game of the Year (Öffentliche Abstimmung)

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

VALORANT

