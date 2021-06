Nintendo Switch: NoA-Präsident reagiert auf die Gerüchte um die Switch Pro

In den vergangenen Monaten hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein mögliches Pro-Modell der Switch. In einem aktuellen Statement reagierte mit Doug Bowser niemand geringeres als der Präsident von Nintendo of America auf die anhaltenden Berichte.

Erscheint die Nintendo Switch Pro noch in diesem Jahr?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Nintendo in den kommenden Wochen Nägel mit Köpfen machen und das überarbeitete Pro-Modell offiziell ankündigen wird.

Auch wenn sich die letzten Gerüchte um die mögliche Enthüllung des Systems nicht bewahrheiteten, gilt als sicher, dass sich dieses in der Tat in Arbeit befindet. In einem aktuellen Statement äußerte sich mit Doug Bowser auch der Präsident von Nintendo of America zu den anhaltenden Gerüchten – allerdings ohne die Switch Pro zu bestätigen beziehungsweise offiziell anzukündigen.

Nintendo auf der Suche nach besseren Spielerfahrungen

Stattdessen wies Bowser lediglich darauf hin, dass sich Nintendo stets mit neuer Hardware beschäftigt, um in der Lage zu sein, noch bessere Spielerfahrungen abzuliefern. „Wir haben immer einen Blick auf die Technologie und wie diese das Spielerlebnis verbessern kann. Es geht nicht um die Technologie nur um der Technologie willen“, führte Bowser aus.

„Stattdessen geht es darum, wie mit der Technologie das Spielerlebnis verbessert werden kann“, führte er aus. „Und wo wendet man diese Technologie dann an? Will man sie auf aktuell existierender Hardware und Plattformen anwenden? Oder möchte man auf die nächste Plattform warten? Und wie sieht dann das richtige Spielerlebnis aus? Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, und das ist etwas, das wir immer im Auge behalten.“

Unbestätigten Berichten zufolge wird das Pro-Modell von Switch unter anderem mit einem sieben Zoll großen OLED-Display aufwarten und im Docked-Modus die 4K-Auflösung unterstützen. Weiter hieß es, dass die Markteinführung der Switch Pro erst 2022 erfolgen könnte.

