Nintendo Switch Pro: Weitere Quelle bestätigt einen Launch im Jahr 2022

Nintendo Switch: Erscheint das Pro-Modell 2022?

In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte über eine neue Version der Switch, die unter anderem mit einer stärkeren Hardware und der Unterstützung der 4K-Auflösung punkten soll.

Während Nintendo zu diesem Thema weiter schweigt, wurde das sogenannte Pro-Modell der Switch nun von einer weiteren Quelle bestätigt: Einem Zubehörhersteller aus China. Dieser möchte auch in Erfahrung gebracht haben, dass wir uns offenbar noch ein wenig länger gedulden müssen, als bisher angenommen. Die letzten Gerüchte um die Nintendo Switch Pro sprachen noch von einem Japan- und US-Launch im Jahr 2021, während Europa 2022 an der Reihe sein sollte.

Wie der britische YouTube-Kanal „SwitchUp“ unter Berufung auf einen als verlässliche Quelle deklarierten Zubehörhersteller aus China, der an Zubehör für das neue System arbeitet, berichtet, ist die Nintendo Switch Pro mittlerweile für einen globalen Launch im Jahr 2022 vorgesehen. Oder anders ausgedrückt: Auch Nordamerika und Japan beziehungsweise Asien werden sich noch bis zum kommenden Jahr gedulden müssen.

Natürlich immer vorausgesetzt, dass die aktuellen Gerüchte, die unter anderem von einem sieben Zoll großen OLED-Display und weiteren Neuerungen sprachen, den Tatsachen entsprechen. Nintendo selbst wies kürzlich zwar darauf hin, dass das Unternehmen stets an neuer Hardware und neuen Spielerfahrungen arbeitet, die Entwicklung einer Switch Pro wollten die Verantwortlichen allerdings nicht bestätigen.

Sollten sich die Gerüchte um den Launch im nächsten Jahr bewahrheiten, könnte die offizielle Ankündigung der neuen Konsole ohnehin noch eine Weile auf sich warten lassen.

No Switch Pro in 2021. Reliable peripheral manufacturing source from China; working on products to be adapted for it. Says they’ve been told 2022 global market release. Let’s hope it’s wrong :/

— SwitchUp (@SwitchUpG) June 25, 2021