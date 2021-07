State of Play oder PSX: Sony streut Hinweis – Juli-Showcase wird wahrscheinlicher

Steht eine neue State of Play bevor?

Seit Wochen macht das Gerücht die Runde, dass Sony im Juli eine weitere Ausgabe der State of Play-Reihe ausstrahlen wird. Dabei handelt es sich um ein Format, in dessen Rahmen Spiele präsentiert und Ankündigungen vorgenommen werden. Nachdem der PS5-Hersteller der E3 2021 fernblieb und in den vergangenen Monaten eher im Hintergrund agierte, wirkt eine derartige Show durchaus überfällig.

Teaser auf Instagram

Und tatsächlich scheint sich Sony. Darauf deutet ein kleiner Teaser auf dem italienischenvon PlayStation hin. In einem Bildbeitrag heißt es dort kurz und knapp: „Mach es dir gemütlich, es geht los. #staytuned.“

Für sich allein betrachtet können diese Worte recht viel bedeuten. Und auch die italienischen Follower sind verwirrt und wissen nicht so recht, auf was Sony hinaus will. Doch passen sie perfekt zu einem Gerücht, das wenige Tage zuvor aufkeimte. So möchte ein Insider erfahren haben, dass der neuste PlayStation Showcase am Donnerstag oder Freitag angekündigt wird. Ausgestrahlt werden könnte die Show irgendwann im Zeitraum vom 6. bis 12. Juli 2021.

An andere Stelle wurde gemunkelt, dass euch eine Show erwartet, die 80 bis 90 Minuten lang ist. Thematisiert werden sollen Spiele, die in diesem und im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden. Die eine oder andere Ankündigung dürfte demnach dabei sein.

Fraglich ist, ob der Showcase tatsächlich unter dem Label State of Play laufen wird. Erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass Sony das Format PlayStation Experience wiederbeleben möchte. Ein dazugehöriger Markenschutz tauchte auf. Während die State of Play-Shows in der Regel kürzer sind und sich auf wenige Spiele konzentrieren, bietet die PlayStation Experience eine Show mit Messecharakter.

Nachdem Sony einen großen Bogen um die E3 2021 machte, was aufgrund des überfüllten Programmes nicht die schlechteste Entscheidung sein dürfte, würde sich die Aufmerksamkeit bei einem Einzelevent voll und ganz auf die Inhalte der Sony-Show konzentrieren. Neben den neusten Spielen könnten das neue PSVR-Headset und eine mögliche Antwort auf den Game Pass im Fokus stehen. Lediglich die Ankündigung der Show steht noch aus.

