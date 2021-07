Final Fantasy VII-2: Der Co-Director verrät die größte Herausforderung

Gegenüber IGN verriet der Director von der zweiten "Final Fantasy VII"-Episode, dass sie bei der Entwicklung mit speziellen Herausforderungen konfrontiert werden. Was dabei die größte Schwierigkeit darstellt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Spielwelt der zweiten Episode wird deutlich weiträumiger ausfallen.

Naoki Hamaguchi, der Co-Director vom ersten „Final Fantasy VII Remake“ und alleiniger Director der zweiten Episode, führte vor kurzem ein Interview mit IGN. Das Gesprächsthema war in erster Linie die Entwicklung des nächsten Ablegers.

Das Gameplay soll die Weite der Spielwelt ausnutzen

Im Laufe des Interviews verriet er, dass die Entwickler vor „einzigartigen Herausforderungen“ stehen. Die größte davon wird das Gameplay sein. Im Gegensatz zur ersten Neuauflage sollen die Spielmechaniken nämlich die „Weite der Spielwelt“ ausnutzen. Wie ihr schon wisst werden Cloud und seine Gefährten im nächsten Teil die Zukunftsstadt Midgar verlassen und raus in die ferne Welt ziehen.

Zudem betonte Hamaguchi wie wichtig es sei, die Erinnerungen an das Original nicht zu beschädigen. Dennoch sollen Teile der Geschichte neu interpretiert werden, um die Erwartungen der Fans zu übertreffen.

„Es gab viele Dinge, die wir aus der Resonanz seit der Veröffentlichung gelernt haben. Ich habe aber das Gefühl, dass die Resonanz vor allem für die Elemente großartig war, die wir neu gestaltet haben. Dabei haben wir darauf geachtet, das Ausgangsmaterial zu würdigen“, so der Director.

In einem weiteren Interview mit The Washington Post teilte Hamaguchi bereits mit, dass ihr eine neue Spielerfahrung erwarten könnt. Dabei werden allerdings Elemente aus der „Intermission“-Erweiterung in das Gameplay einfließen.

Related Posts

Auch Motomu Toriyama, der zweite Co-Director des ersten Remakes, erwähnte neulich das positive Feedback auf die Abweichungen vom Original. Als passendes Beispiel nannte er die Honeybee-Inn-Sequenz, die bei den Spielern besser als erwartet ankam. In der nächsten Episode werdet ihr die Änderungen noch stärker bemerken. Toriyama wird dieses Mal jedoch nicht als Co-Director vertreten sein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake