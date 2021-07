The Witcher Nightmare of the Wolf: Release des Anime-Films mit Teaser enthüllt

Netflix erweitert sein "The Witcher"-Universum nicht nur mit einer 2. Staffel, sondern ebenfalls einem Anime-Film namens "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Dieser fungiert als Prequel zur Hauptserie und dreht sich um Geralts Mentor Vesemir.

Der Anime-Film "The Witcher: Nightmare of the Wolf" startet im August bei Netflix.

Im Rahmen des ersten WitcherCon-Events kamen Fans des Fantasy-Epos voll auf ihre Kosten. Es wurde nicht nur ein Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie veröffentlicht, sondern ebenfalls ein erster Teaser zum kommenden Anime-Film „The Witcher: Nightmare of the Wolf“. Den Teaser, weiteres Video sowie ein neues Visual zum Projekt findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

The Witcher Nightmare of the Wolf: Anime-Film startet im August bei Netflix

Im Mittelpunkt der Geschichte des Anime-Films steht Geralts Ziehvater und Mentor Vesemir in seinen jungen Jahren. Ausgehend vom Video scheint sich die Story vor allem um den Fall der Hexer-Festung Kaer Morhen zu drehen. Dies ist vor allem deshalb so besonders, da über dieses Ereignis in der Roman-Vorlage lediglich berichtet und in den Videospielen nur darüber gesprochen wurde. Nun werden wir diese Schlacht erstmals selbst sehen.

Die Festung wurde von Fanatikern gestürmt, die in den Hexern Monster sahen und diese auslöschen wollten. Bei dem Angriff kamen die meisten Ausbilder ums Leben und zu Geralts Zeiten lebt dort nur noch ein gealterter Vesemir. Darüber hinaus scheinen wir ebenfalls die Kräuterprobe miterleben zu können. Diesem Prozedere, bei dem der Großteil der potentiellen Anwärter verstirbt, verdanken die Hexer ihre übermenschliche Kräfte.

Für den Anime-Film verantwortlich zeichnet das südkoreanische Studio Mir („Die Legende von Korra“). Für Netflix arbeitete das Team in den vergangenen Jahren bereits an „Voltron: Legendärer Verteidiger“ und zuletzt an „Dota: Dragon’s Blood“. Regie bei „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ führt Kwang Il Han („Yuna & Stitch“). Das Drehbuch stammt von Beau DeMayo („The Witcher“).

Vesemir First Look:

Strokes of Genius:

Visual:

„The Witcher: Nightmare of the Wolf“ startet am 23. August 2021 exklusiv bei Netflix.

