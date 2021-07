Gamescom 2021: Trotz Digital-Event – Zahlreiche große Namen bestätigt

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen wird auch die Gamescom 2021 in einem rein digitalen Format stattfinden. Dennoch dürfen wir uns auf verschiedene große Namen der Branche freuen, die in diesem Jahr mit von der Partie sein werden.

Trotz der Fortschritte, die in den vergangenen Monaten im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie gemacht wurden, lassen die Auswirkungen der Corona-Krise große Events mit Publikumsverkehr auch weiterhin nicht zu.

Daher entschlossen sich die Verantwortlichen der Kölner Messe dazu, bei der Gamescom in diesem Jahr erneut auf ein rein digitales Event zu setzen. Wie nun bestätigt wurde, dürfen wir uns im Rahmen der Gamescom 2021 trotz allem auf zahlreiche große Namen der Branche freuen, die in diesem Jahr mit von der Partie sein und die eine oder andere Überraschung im Gepäck haben werden.

Auch Indie-Fans werden auf ihre Kosten kommen

Bestätigt wurden Auftritte und Ankündigungen von Studios wie 505 Games, Activision, Aerosoft, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Gamevil Com2us Europe, Headup, Indie Arena Booth, Koch Media, NExT Studios (Tencent Games), Sega Europe, Team17, Thunderful Games, Ubisoft, Wargaming oder Xbox. Darüber hinaus werden nicht weniger als „80 spannende Indie-Projekte“ versprochen.

Das zentrale Thema der Gamescom 2021 werde „Games: The New Normal“ lauten. Ein Motto, das sich auf das Potenzial von Spielen für die Gesellschaft, „mehr Spiele für weniger Geld“ und Live-Streaming konzentrieren wird. Starten wird die digitale Gamescom 2021 mit der Dev-Con am 23. August 2021.

Für die Gaming-Community hingegen wird es am 25. August 2021 mit dem diesjährigen Ableger von „Gamescom: Opening Night Live“ losgehen. Weitere Ankündigungen und Präsentationen folgen im Zuge der Haupttage am 26. und 27. August 2021.

